«Спартак» приостановил тренировки первой команды до 26 марта. Игроки будут заниматься дома по индивидуальной программе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте «красно-белых».
В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта.
Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.
Напомним, что накануне чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Зацепятся за стыки, если повезёт.
Зацепятся за стыки, если повезёт.
А вообще, быстрее бы эта "пандемия" сошла на нет.
Футбол только начался, и теперь опять без него?
А вообще, быстрее бы эта "пандемия" сошла на нет.
Футбол только начался, и теперь опять без него?
Шовинизм!!!
Шовинизм!!!