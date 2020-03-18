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«Спартак» приостановил тренировки первой команды

сегодня, 15:16

«Спартак» приостановил тренировки первой команды до 26 марта. Игроки будут заниматься дома по индивидуальной программе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте «красно-белых».

В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта.

Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.  

Напомним, что накануне чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 17:27
Не запланированный отпуск...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
сегодня в 17:17
Отдыхать тоже надо, с конца февраля играют :) А вообще, быстрее бы эта "пандемия" сошла на нет. Футбол только начался, и теперь опять без него?
Лучше без футбола остаться, чем без здоровья
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:54
Бред.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:33
виновен во всех неудачах будет вирус)
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 16:28
Всем здоровья, не смотря на клубную вражду
RussianMango
RussianMango
сегодня в 16:27
Будем ждать третий круг. Другого не дано. Вон судьи в долги влезают без работы...они с нетерпением будут ждать начало.
cska minus
cska minus
сегодня в 16:22
Питерские уже давно в очереди стоят за туалетной бумагой.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:12
Прям чувствуется победный настрой и желание побеждать.
Зацепятся за стыки, если повезёт.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:12
Истерия набирает обороты)))
makkie
makkie
сегодня в 16:10
Отдыхать тоже надо, с конца февраля играют :)

А вообще, быстрее бы эта "пандемия" сошла на нет.
Футбол только начался, и теперь опять без него?
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:06
Дома-это несерьёзно.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:05
Логично, что характерно
Сп62
Сп62
сегодня в 16:02
Внеочередной оплачеваемый отпуск.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:58, ред.
Отрастят пузяки за месяц.. Капец народным...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 15:46
Продать, пусть самодостаточных столичников спонсируют Кампомос с Балтикой гыгы
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:42, ред.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:39
Только форму набрали..., теперь растеряют.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:26
Ёшкина кот. Эпидемия добрался.
Шовинизм!!!
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