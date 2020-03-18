«Спартак» приостановил тренировки первой команды до 26 марта. Игроки будут заниматься дома по индивидуальной программе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте «красно-белых».

В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта.

Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.