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«Барселона» показала домашние тренировки игроков первой команды

сегодня, 13:23

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео с индивидуальными тренировками футболистов.

Напомним, что игроки вынуждены заниматься дома из-за эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
сегодня в 13:40, ред.
Привет, ночью был, тает. А у вас валит?) Кстати, думаю вам можно вручить кубок ЛЧ, так как вы выкинули действующего
Да у нас с 5 ти утра метёт!
Вязники!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
сегодня в 13:38
Привет, ночью был, тает.
А у вас валит?)

Кстати, думаю вам можно вручить кубок ЛЧ, так как вы выкинули действующего
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
сегодня в 13:36
Дома лучше на диване валяться да ваньку валять
Маловар у вас снег метёт?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:32
Дома лучше на диване валяться да ваньку валять
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