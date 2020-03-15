«Барселона» показала домашние тренировки игроков первой команды

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео с индивидуальными тренировками футболистов.
Напомним, что игроки вынуждены заниматься дома из-за эпидемии коронавируса.
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео с индивидуальными тренировками футболистов.
Напомним, что игроки вынуждены заниматься дома из-за эпидемии коронавируса.
Вязники!
Вязники!
А у вас валит?)
Кстати, думаю вам можно вручить кубок ЛЧ, так как вы выкинули действующего
А у вас валит?)
Кстати, думаю вам можно вручить кубок ЛЧ, так как вы выкинули действующего