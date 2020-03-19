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«Милан» будет вынужден продать Доннарумму за 25 млн евро

сегодня, 16:01

По данным Gazzetta dello Sport, «Милан» будет вынужден расстаться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в следующее трансферное окно. 

Футболист не хочет продлевать контракт с миланской стороной, а действующее соглашение рассчитано до 2021 года. 

«Милан» будет вынужден продать вратаря за сумму до 25 млн евро, также учитывая тяжелое финансовое состояние клуба. 

Ранее на Джиджи претендовал ПСЖ.

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shlifen
shlifen
сегодня в 18:58
Если не идиоты то меньше чем за 40-50 лимонов не продадут, а то ведь могут его и в дубле сгноить, а через год, не факт что он кому-то будет нужен... Но это же Милан, тут можно ожидать чего угодно =(((
juvenale
juvenale ответил Ozabot
сегодня в 17:22
25 миллионов + 6 миллионов его зарплаты + 1 миллион зарплата его братца Итого: 32 миллиона прибыли получит клуб, избавившись от Доннаруммы
его цена учитывая возраст млн под 80)))так что хуже будет только вам
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:00
25 миллионов + 6 миллионов его зарплаты + 1 миллион зарплата его братца
Итого: 32 миллиона прибыли получит клуб, избавившись от Доннаруммы
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 16:25
давно пора от него было избавляться!!!
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