«Милан» будет вынужден продать Доннарумму за 25 млн евро

По данным Gazzetta dello Sport, «Милан» будет вынужден расстаться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в следующее трансферное окно.
Футболист не хочет продлевать контракт с миланской стороной, а действующее соглашение рассчитано до 2021 года.
«Милан» будет вынужден продать вратаря за сумму до 25 млн евро, также учитывая тяжелое финансовое состояние клуба.
Ранее на Джиджи претендовал ПСЖ.
Итого: 32 миллиона прибыли получит клуб, избавившись от Доннаруммы
Итого: 32 миллиона прибыли получит клуб, избавившись от Доннаруммы