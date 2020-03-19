«Милан» будет вынужден продать Доннарумму за 25 млн евро

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сегодня, 16:01

По данным Gazzetta dello Sport, «Милан» будет вынужден расстаться с голкипером в следующее трансферное окно.

Футболист не хочет продлевать контракт с миланской стороной, а действующее соглашение рассчитано до 2021 года.

«Милан» будет вынужден продать вратаря за сумму до 25 млн евро, также учитывая тяжелое финансовое состояние клуба.