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«Ман Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн фунтов

сегодня, 09:55

По данным The Sun, «Манчестер Юнайтед» готовится продать полузащитника своей команды Поля Погба

Английский клуб планирует выручить с продажи хавбека 100 млн фунтов. МЮ хочет продать футболиста, так как действующий контракт игрока истекает в следующем году, а продление соглашения находится под вопросом. 

Ранее на Погба претендовал «Ювентус»

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 13:32
еще 30 скинуть и будет его реальная цена
Red_team
Red_team ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:43, ред.
Всё равно не могу понять....за счёт чего он подорожал в последние 4 года..... Он куражился в АПЛ..??? Он феерил в ЛЧ ??? Он помолодел ??? Ну реально непонятно....Погба...Балотелли...люди из футбола...или персонажи жёлтой прессы....)))) Все знают что где там он есть...сто-фунтово-миллионный Погба Но почему....никто не знает...)))
Инфляция... на многих футболистов спустя время вешают ценник больше чем покупали, даже без прогресса игрока, особенно топ-клубы. Мало того, что он очень крутой футболист, один из лучших в мире на своей позиции(Если мозги вправить. У Зидана он бы заиграл мощно, я думаю), он еще и мощнейший медийный актив после Роналду, за счет этого сотку можно отбить легко
Red_team
Red_team
сегодня в 12:40
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:10, ред.
    Всё равно не могу понять....за счёт чего он подорожал в последние 4 года.....
    Он куражился в АПЛ..???
    Он феерил в ЛЧ ???
    Он помолодел ???

    Ну реально непонятно....Погба...Балотелли...люди из футбола...или персонажи жёлтой прессы....))))

    Все знают что где там он есть...сто-фунтово-миллионный Погба
    Но почему....никто не знает...)))
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 11:27
    Давай ПСЖ подсуетитесь!!!!!!!!!!!!
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 11:00
    Да конечно утка , какой 56 за него 100 лямов отдаст ? Лучше все будут искать очередного Фернандеше за 40-75 миллионов чем это бесполезное бревно . Если вам нравятся такие деревяшки можете у Реала Бела за бесплатно забрать , Бензема в подарок будет
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 10:58
    Я пока не готов купить))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 10:55, ред.
    Ежедневная утка от Сан. Сульшер в интервью говорил что у него есть 2 года по контракту и самому Погба понравилась игра МЮ в последнее время с приходом Бруно и в купе с летними трансферами команда будет способна на многое.
    матос
    матос
    сегодня в 10:35
    если только 100 млн индийских рупей))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 10:32
    Карантин-распродажа...)))
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 10:19
    Кому этот балласт нужен? если только старухе вернуть, но врядли они заберут назад
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:04
    За такую цену будет сложно продать!
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 10:02
    Погба сотку не стоит!
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