«Ман Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн фунтов

По данным The Sun, «Манчестер Юнайтед» готовится продать полузащитника своей команды Поля Погба.
Английский клуб планирует выручить с продажи хавбека 100 млн фунтов. МЮ хочет продать футболиста, так как действующий контракт игрока истекает в следующем году, а продление соглашения находится под вопросом.
Ранее на Погба претендовал «Ювентус».
Он куражился в АПЛ..???
Он феерил в ЛЧ ???
Он помолодел ???
Ну реально непонятно....Погба...Балотелли...люди из футбола...или персонажи жёлтой прессы....))))
Все знают что где там он есть...сто-фунтово-миллионный Погба
Но почему....никто не знает...)))
Он куражился в АПЛ..???
Он феерил в ЛЧ ???
Он помолодел ???
Ну реально непонятно....Погба...Балотелли...люди из футбола...или персонажи жёлтой прессы....))))
Все знают что где там он есть...сто-фунтово-миллионный Погба
Но почему....никто не знает...)))