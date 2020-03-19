«Ман Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн фунтов

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сегодня, 09:55

По данным The Sun, «Манчестер Юнайтед» готовится продать полузащитника своей команды .

Английский клуб планирует выручить с продажи хавбека 100 млн фунтов. МЮ хочет продать футболиста, так как действующий контракт игрока истекает в следующем году, а продление соглашения находится под вопросом.

Ранее на Погба претендовал «Ювентус».