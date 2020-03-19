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«Бавария» предложит Лерою Сане контракт на 5 лет

сегодня, 10:34

По информации немецких СМИ, «Бавария» по-прежнему заинтересована в покупке нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Сообщается, что мюнхенцы предложат 24-летнему игроку контракт на пять лет.

Отмечается, что Лерой готов принять предложение «Баварии», при этом у него есть предложения от двух клубов.

Контракт Сане с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встретился с агентами игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:19
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:08
    Нужно соглашаться
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:03
    хорошая сделка..
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