«Бавария» предложит Лерою Сане контракт на 5 лет

1584603256

сегодня, 10:34

По информации немецких СМИ , «Бавария» по-прежнему заинтересована в покупке нападающего «Манчестер Сити» .

Сообщается, что мюнхенцы предложат 24-летнему игроку контракт на пять лет.

Отмечается, что Лерой готов принять предложение «Баварии», при этом у него есть предложения от двух клубов.

Контракт Сане с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встретился с агентами игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер.