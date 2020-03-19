«Бавария» предложит Лерою Сане контракт на 5 лет

По информации немецких СМИ, «Бавария» по-прежнему заинтересована в покупке нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Сообщается, что мюнхенцы предложат 24-летнему игроку контракт на пять лет.
Отмечается, что Лерой готов принять предложение «Баварии», при этом у него есть предложения от двух клубов.
Контракт Сане с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич встретился с агентами игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер.