Хеведес: «В России продолжаются тренировки, несмотря на паузу в чемпионате»

Защитник «Локомотива» поделился мнением о приостановлении РПЛ до 10 апреля:

В городах происходит все как обычно. Рестораны и метро забиты. Даже улицы забиты. Официально даже здесь вирус постепенно пробирается. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге запрещены спортивные соревнования. Был удивлен в прошлое воскресенье в Ростове. Был полный стадион. Меня это немного пугало. Сейчас чемпионат приостановлен до 10 апреля, но тренировки продолжаются. С ума сойти.