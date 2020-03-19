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Хеведес: «В России продолжаются тренировки, несмотря на паузу в чемпионате»

сегодня, 17:37

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о приостановлении РПЛ до 10 апреля:

В городах происходит все как обычно. Рестораны и метро забиты. Даже улицы забиты. Официально даже здесь вирус постепенно пробирается. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге запрещены спортивные соревнования. Был удивлен в прошлое воскресенье в Ростове. Был полный стадион. Меня это немного пугало. Сейчас чемпионат приостановлен до 10 апреля, но тренировки продолжаются. С ума сойти.

Ранее наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин заявил, что клуб будет тренироваться в нормальном режиме на базе во время паузы. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:00
Всё праильно, нельзя булки расслаблять
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:50
Я считаю правильное решения
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