Коларов: «Не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню»

Защитник «Ромы» в интервью Sportklub прокомментировал информацию об окончании сезона до конца июня.

Честно говоря, я не знаю, как мы можем снова начать играть в мае, а закончить к 30 июня. Я не очень оптимистично смотрю на все происходящее.

Футбол сейчас не является приоритетом. Мы хотели бы вернуться на поле как можно скорее, но мы должны быть рациональными.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Италии, я не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню.