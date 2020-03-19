Коларов: «Не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню»

Защитник «Ромы» Александар Коларов в интервью Sportklub прокомментировал информацию об окончании сезона до конца июня.
Честно говоря, я не знаю, как мы можем снова начать играть в мае, а закончить к 30 июня. Я не очень оптимистично смотрю на все происходящее.
Футбол сейчас не является приоритетом. Мы хотели бы вернуться на поле как можно скорее, но мы должны быть рациональными.
Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Италии, я не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню.
Ранее полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе рассказал о тренировках в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса.