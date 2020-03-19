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Коларов: «Не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню»

сегодня, 15:49

Защитник «Ромы» Александар Коларов в интервью Sportklub прокомментировал информацию об окончании сезона до конца июня. 

Честно говоря, я не знаю, как мы можем снова начать играть в мае, а закончить к 30 июня. Я не очень оптимистично смотрю на все происходящее. 

Футбол сейчас не является приоритетом. Мы хотели бы вернуться на поле как можно скорее, но мы должны быть рациональными. 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Италии, я не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню. 

Ранее полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе рассказал о тренировках в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса. 

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