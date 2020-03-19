Хавбек ПСЖ Эррера заявил о желании вернуться в «Сарагосу»

Полузащитник ПСЖ выразил желание однажды вернуться в «Сарагосу».

Я был очень счастлив в «Атлетик» Бильбао, но я болею за «Сарагосу», никогда этого не скрывал. Надеюсь, что после того, как я завоюю трофеи с ПСЖ , у меня получится вернуться домой в «Сарагосу».

Мне очень повезло проявить себя в «Атлетике», прочувствовать философию этого клуба, но я надеюсь вернуться в «Сарагосу», клуб, за который я болею. Я воспитанник этой команды, поэтому навсегда останусь ее болельщиком. «Сарагоса» — мой клуб.