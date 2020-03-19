ГлавнаяНовости

Хавбек ПСЖ Эррера заявил о желании вернуться в «Сарагосу»

сегодня, 16:38

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера выразил желание однажды вернуться в «Сарагосу».

Я был очень счастлив в «Атлетик» Бильбао, но я болею за «Сарагосу», никогда этого не скрывал. Надеюсь, что после того, как я завоюю трофеи с ПСЖ, у меня получится вернуться домой в «Сарагосу».

Мне очень повезло проявить себя в «Атлетике», прочувствовать философию этого клуба, но я надеюсь вернуться в «Сарагосу», клуб, за который я болею. Я воспитанник этой команды, поэтому навсегда останусь ее болельщиком. «Сарагоса» — мой клуб.

На данный момент Эррера восстанавливается от травмы

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Думбия: «Сейду не против вернуться в Россию»
Сегодня, 19:58 Комментарии0
Хеведес: «В России продолжаются тренировки, несмотря на паузу в чемпионате»
Сегодня, 17:37 Комментарии2
Бистрович — о карантине: «Главное сейчас — здоровье»
Сегодня, 17:22 Комментарии4
Зелински: «Лучший игрок в мире? Это не Месси. Даже не Роналду»
Сегодня, 15:55 Комментарии6
Коларов: «Не знаю, как мы сможем закончить сезон к июню»
Сегодня, 15:49 Комментарии0
Гомес: «Сидите все дома, никто не должен выходить на улицу»
Сегодня, 14:35 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100