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Игало: «В детстве у меня была майка МЮ, но без имени на спине»

сегодня, 14:45

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился мнением о том, как болел за «красных дьяволов» в детстве:

У меня была футболка «Манчестер Юнайтед», но без имени на спине. Это была старая форма синего цвета. Для того чтобы на спине можно было нанести имя, необходимо было заплатить. У меня не было денег для этого.

В 2013 году я впервые увидел «Олд Траффорд», когда пришел погулять и пофотографировать стадион. А первый раз я там сыграл в 2016 году в составе «Уотфорда».

МЮ — большой клуб. Я был поражен, когда увидел стадион. Игра здесь сделала меня более счастливым. Даже сейчас, когда я являюсь игроком «Юнайтед», игра на «Олд Траффорд» сильно меня вдохновляет.

Ранее стало известно, что Игало хочет летом присоединиться к МЮ на постоянной основе и готов пойти на понижение зарплаты.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:33
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 15:29
    прибавь два 00 и будешь первый в сотне...
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:57, ред.
    На имя денег не хватило...тяжелое нигерийское детство...
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