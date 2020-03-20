Игало: «В детстве у меня была майка МЮ, но без имени на спине»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, как болел за «красных дьяволов» в детстве:

У меня была футболка «Манчестер Юнайтед», но без имени на спине. Это была старая форма синего цвета. Для того чтобы на спине можно было нанести имя, необходимо было заплатить. У меня не было денег для этого.

В 2013 году я впервые увидел «Олд Траффорд», когда пришел погулять и пофотографировать стадион. А первый раз я там сыграл в 2016 году в составе «Уотфорда».