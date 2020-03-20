Лукаку — о жизни на карантине: «Вчера чуть с ума не сошёл, сильно скучаю»

Форвард «Интера» поделился эмоциями от пребывания в карантине из-за эпидемии коронавируса.

Вчера чуть с ума не сошел. Не могу выйти, не могу тренироваться. Я закрыт на девять дней. Все игроки сейчас в своих квартирах в центре города. Клуб интересовался, кому нужен велотренажер или беговая дорожка, и многие взяли себе. Мой физиотерапевт здесь со мной. Еду тоже привозят каждый день.

Я очень скучаю по нормальной жизни. Быть с мамой, сыном, братом... Постоянно думаю о них. Плохо, когда ты не можешь ни с кем контактировать. Я люблю тренироваться, играть перед болельщиками. В такой момент начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло.