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Лукаку — о жизни на карантине: «Вчера чуть с ума не сошёл, сильно скучаю»

сегодня, 13:10

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от пребывания в карантине из-за эпидемии коронавируса. 

Вчера чуть с ума не сошел. Не могу выйти, не могу тренироваться. Я закрыт на девять дней. Все игроки сейчас в своих квартирах в центре города. Клуб интересовался, кому нужен велотренажер или беговая дорожка, и многие взяли себе. Мой физиотерапевт здесь со мной. Еду тоже привозят каждый день. 

Я очень скучаю по нормальной жизни. Быть с мамой, сыном, братом... Постоянно думаю о них. Плохо, когда ты не можешь ни с кем контактировать. Я люблю тренироваться, играть перед болельщиками. В такой момент начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло.

Тем временем защитник «Ман Сити» Николас Отаменди занимает свое время на карантине сборкой конструктора LEGO.

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beefs
beefs
сегодня в 14:13
Пой песни...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:18
Выпей водки - всё пройдет.
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