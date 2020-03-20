Саутгейт обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

Главный тренер сборной Англии обратился к болельщикам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Дорогие болельщики Англии, мы в национальной сборной сочли подходящим моментом написать послание всем вам.

Для всех в нашей стране главным приоритетом является забота о наших семьях и совместная работа, чтобы пройти через то, что, несомненно, является самым экстремальным испытанием, с которым мы столкнулись за последние десятилетия.

От имени всей команды и сотрудников я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить наши соболезнования тем, кто уже потерял своих близких. Наши мысли с вами и с теми, кто, к сожалению, будет страдать в предстоящий период.

Пожалуйста, продолжайте следовать принципам гигиены, а также разумным мерам предосторожности, принятым для борьбы с распространением вируса, чтобы защитить тех, кто наиболее уязвим к его воздействию.



Эта ответственность лежит на всех нас. Присматривайте друг за другом. Пожалуйста, не страдайте в одиночестве и помните, что наша великая страна уже прошла через эти огромные испытания — и вместе мы сделаем это снова.