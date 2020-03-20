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Бельерин изъявил желание стать капитаном «Арсенала»

сегодня, 12:38

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин заявил, что хотел бы стать капитаном лондонской команды.

Еще с того времени, когда я играл за молодежные команды «Барселоны», я всегда назначался одним из трех капитанов. Я привык к этой роли. Мне нравится ответственность, нравится быть первым.

Я разговаривал с Артетой на эту тему в течение нескольких месяцев, и он говорил, что я могу стать капитаном. Я действительно счастлив, потому что я нахожусь в команде долгое время, и я знаю, как работает клуб.

На данный момент роль капитана в команде исполняет форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. Ранее стало известно, что «Арсенал» на время приостановки АПЛ возобновит тренировки 24 марта.

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Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 12:55
Как можно разговаривать на эту тему в течении нескольких месяцев? Каждый день клянчать? ))
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