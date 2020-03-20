Бельерин изъявил желание стать капитаном «Арсенала»

Защитник «Арсенала» заявил, что хотел бы стать капитаном лондонской команды.

Еще с того времени, когда я играл за молодежные команды «Барселоны», я всегда назначался одним из трех капитанов. Я привык к этой роли. Мне нравится ответственность, нравится быть первым.

Я разговаривал с Артетой на эту тему в течение нескольких месяцев, и он говорил, что я могу стать капитаном. Я действительно счастлив, потому что я нахожусь в команде долгое время, и я знаю, как работает клуб.