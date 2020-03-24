Стерлинг допустил, что может вернуться в «Ливерпуль»

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вчера, 17:01

Нападающий «Манчестер Сити» , перешедший в стан манкунианцев после отрезка карьеры в «Ливерпуле», не стал исключать возможность возвращения в бывший клуб. Соответствующее высказывание он сделал при общении с болельщиками в соцсетях, организованном его агентами.

Вернусь ли я когда-то в «Ливерпуль»? Если честно, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня неправильно, они всегда в моем сердце. Это команда, которая сделала много для меня, так что…

Отметим, ранее стало известно, что Стерлинг и «Ман Сити» ведут переговоры о продлении контракта.