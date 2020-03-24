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Стерлинг допустил, что может вернуться в «Ливерпуль»

вчера, 17:01

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, перешедший в стан манкунианцев после отрезка карьеры в «Ливерпуле», не стал исключать возможность возвращения в бывший клуб. Соответствующее высказывание он сделал при общении с болельщиками в соцсетях, организованном его агентами.

Вернусь ли я когда-то в «Ливерпуль»? Если честно, я люблю «Ливерпуль». Не поймите меня неправильно, они всегда в моем сердце. Это команда, которая сделала много для меня, так что… 

Отметим, ранее стало известно, что Стерлинг и «Ман Сити» ведут переговоры о продлении контракта.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:22
Ему бы в Челси с Филипоком.
shlifen
shlifen
вчера в 18:25
После того КАК он уходил, сомнительно что он будет нужен Ливерпулю...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:07
Если бы Ливерпуль болтался бы в середине таблицы, то вряд ли Рахимушка заговорил о возвращении?!?
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