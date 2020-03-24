Роналду покинет «Ювентус». Нашелся покупатель

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сегодня, 16:05

Криштиану постарается показать класс, если сезон будет доигран, но «Соккер.ру» аргументирует скорое расставание с туринцами.

За неделю до перехода Роналду в «Ювентус» фанаты «Реала» писали, что это «утка». Предпочитали не замечать и конфликт с Пересом, и бурное недовольство трибун форвардом – тот самый свист в противовес теплой встрече на стадионе «Ювентуса», и финансовый фактор.

Но теперь, наученные чужим опытом, поклонники «бьянконери» не должны игнорировать очевидные и понятные аргументы в пользу гипотезы, что поставленный на паузу сезон станет для Роналду последним в футболке «Ювентуса». Еще до пандемии активно велся разговор о трансфере, а теперь и подавно все складывается в пользу расставания.

Идеи Сарри не подходят Роналду

Не получается у них ничего ни при «4-3-3», в которые влюблен наставник, ни при «4-4-2». Вы видели матчи «Ювентуса» против «Локомотива», могли попасть на финал Суперкубка против «Лацио», оценить игру против «Лиона». Независимо от класса и стиля соперников, чемпион Италии может показать откровенно посредственную для своих возможностей игру. Роналду тащит самостоятельно, когда может, но вряд ли получает особое удовольствие. Не случайно боссы «Ювентуса» вынуждены отвечать на вопросы об отношениях тренера и футболиста. Сарри – человек упрямый, неаполитанец, его даже заставить меньше курить (серьезный фактор риска при коронавирусе) не смогли, поэтому Криштиану будут менять по ходу матчей – он это ненавидит, как и Месси. Под португальца всю игру не выстроят. Роналду даже идеального форварда-напарника не купили, хотя сразу скептично был настроен насчет Игуаина.

Появился реальный покупатель

Да кто заплатит за старого футболиста 117 млн евро? «Ювентус». Да кто заплатит за него сотню еще раз через два года? ПСЖ . За финансовый фэйр-плей вряд ли стоит беспокоиться, поскольку Чеферин дружит с шейхами из Катара, а теперь и вовсе ограничения могут снять или видоизменить. «Манчестер Сити» курируют принцы из конкурирующего государства – им прилетел бан, а ПСЖ многое может себе позволить. Например, соединить под одной крышей Мбаппе и Роналду, продав Неймара. Понятно ведь, что Килиану нужна веская причина, чтобы остаться во Франции еще на год, кроме денег. И Криштиану – лучший аргумент, который шейхи себе могут позволить. ПСЖ не проиграет, заменив Неймара на Роналду, а скорее выигрывает, поскольку между ними разница в пять «Золотых мячей». Бразилец – не лидер, португалец – очень даже. В свете расставания с капитаном Силвой парижане еще и капитанскую повязку могут передать именно Криштиану. Он любит, когда ему поклоняются, в Париже это возможно.

Мендеш не перестал быть жадным

Деньги – ключевой фактор. Роналду обожает роскошь, у него столько людей на иждивении и такой уровень жизни, что вправду нужно зарабатывать неприлично много, чтобы в итоге не оказаться у разбитого корыта. Нужно, чтобы бизнес процветал – а его отели теряют сейчас миллионы, нужно продавать рекламу в Инстаграме и получать высоченную зарплату в футболе. «Ювентус» и так сделал Криштиану самым высокооплачиваемым в клубе – тратят на него 54.3 млн евро до уплаты налогов, пятую часть всех расходов на оклады игроков, но в новых финансовых условиях не потянут такой актив. «Ювентус» хочет сократить расходы, а Роналду вряд ли согласится работать на чужой ему клуб за 20 млн евро, если в ПСЖ ему повторят «чистый» оклад — 31 млн евро. Впрочем, если парижане попрощаются с Неймаром и еще парочкой игроков, то и все 45 млн евро выдадут. Учитывайте фактор денег, Мендеш хочет получить премиальные за еще один трансфер Роналду, а Криштиану важно зарабатывать неприлично много. Если «Ювентус» хочет урезать оклад, то это сразу повод уйти.

Последствия пандемии в Италии

Личный фактор не забываем. Мать Роналду дважды была серьезно больна, а теперь еще и инсульт пережила. Выписали из больницы, но состояние здоровья неважное. В таких условиях Криштиану не сможет с ней видеться, ведь пребывание человека со слабым иммунитетом в Италии опасно для здоровья. Ругани, Дибала и Матюиди заболели, еще и подруги двух первых на карантине. Все ждут, пока молодой организм уничтожит вирус. Роналду – семейный человек, и хотя у него все близкие, кроме матери, вне группы риска, вряд ли его радует жизнь в эпицентре мировой пандемии. Конечно, Турин не пострадал так, как Бергамо, но Италию, если Франции повезет больше, семья португальца может покинуть в целях поиска более безопасного места на карте. Мама, скорее всего, на Мадейре – и от Парижа, и от Турина далеко, но жить ей безопаснее там, где меньше риск заразиться. Италия в этом плане проиграет Франции.

Криштиану стар, но хочет царствовать

И прошлый сезон не получился для Роналду сказочным, ведь вылетели от «Аякса» в Лиге чемпионов, и этот уже смазан. Причем был отрезок, когда Криштиану напомнил о своем худшем кризисе в «Реале», когда собирал удары вместо голов. С наступлением нового года португалец собрался, но любой нападающий подтвердит – в Серии А сложно забивать много, не напрягаясь. Нужен особый подход, иная игра команды, как у «Лацио» или «Аталанты». А «Ювентус» чемпионский, но скучный. Роналду вынужден многое делать сам. Попав в легкую для роскошного форварда Лигу 1, Криштиану предстанет в статусе Златана, который уничтожал все живое во Франции на футбольных полях, не переживая из-за возраста.

Кроме того, связка Мбаппе и Роналду полезна для бизнеса. Хотя у них немножко схожие роли на поле, ПСЖ точно не откажется от возрастного португальца, ведь для парижан такая ставка выгодная. Продать контракт Неймара за 140-150 млн евро, подписать Роналду за 100 – неплохой размен, еще и на зарплату остается. И поскольку «Ювентус» явно будет сокращать расходы, то сумма всех факторов – финансового, личного и футбольного, выводит на трансфер. Подтверждается информация испанцев, которые уже несколько месяцев говорят, что Криштиану не очень счастлив в Турине. Еще когда Роналду посетил Эль Класико, заговорили о возвращении в «Реал». Но такая сделка не в стиле Переса и Зидана, зато в стиле парижан.

Фанаты футбола, наученные опытом последних лет, точно не удивятся, если черно-белую футболку Роналду летом сменит на синюю форму ПСЖ . А пока ждем возвращения сезона, ведь в «Ювентусе» у португальца тоже полно дел – нужно выиграть Скудетто и попытаться зайти в финал ЛЧ . Причем, независимо от результата, переход на сторону Мбаппе в попытке взять еще один кубок будет шагом вполне в рациональном стиле Роналду. Он ведь капризный парень. Криштиану забанил известный сайт про трансферы, поскольку ему не понравилась оценочная стоимость. Решение перейти в ПСЖ он мог принять буквально вчера, когда прочитал, что Месси за год заработал 131 млн евро, а он «всего» 118.