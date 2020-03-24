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Хоакин Корреа: «Индзаги пишет нам для того, чтобы мы сохраняли спокойствие»

вчера, 16:36

Форвард «Лацио» Хоакин Корреа в интервью Sky Sport Italia сообщил, что поддерживает связь с партнерами по команде, которые, как и он, находятся в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Италии. Также Корреа рассказал, что главный тренер «орлов» Симоне Индзаги успокаивает подопечных в этой обстановке.

Мы всегда поддерживаем связь, и тренер нас успокаивает. Время от времени он пишет нам для того, чтобы мы сохраняли спокойствие. Даже если мы разделены, мы пытаемся поддерживать близкие отношения.

Напомним, что ранее Корреа высказался о ситуации с коронавирусом, из-за которой был приостановлен чемпионат Италии.

Коронавирус и футбол

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