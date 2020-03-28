Санья: «Фабрегас не был примером для подражания в „Арсенале“»

Защитник «Монреаль Импакт» Бакари Санья отреагировал на слова бывшего партнера по лондонскому «Арсеналу» Сеска Фабрегаса, который раскритиковал игроков «канониров» того времени:
Удивился, когда прочитал эти слова. Он должен был быть лидером того клуба, являясь самым перспективным футболистом. Настоящий лидер никогда такого не сказал бы. Я удивлен, потому что он славный парень. Он до сих пор остается хорошим человеком, но я был удивлен. Он стал тем, кем являлся, благодаря «Арсеналу». Странно говорить, что некоторые игроки не соответствовали его уровню.
Не уверен, что он был примером для подражания. СМИ писали, что он мало бегал и не возвращался назад. Поэтому другие футболисты могли ему высказать претензии. Посмотрите на нынешний «Ливерпуль». Там все бегают. Это команда. Есть вероятность, что не побеждали из-за того, что недостаточно бегали. Очевидно, что все футболисты разные. Кто-то сильнее физически, кто-то технически. Это не дает повода Сеску так высказываться о других. Он отличный игрок, но некоторые от него ожидали большего.