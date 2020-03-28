Санья: «Фабрегас не был примером для подражания в „Арсенале“»

Защитник «Монреаль Импакт» отреагировал на слова бывшего партнера по лондонскому «Арсеналу» , который раскритиковал игроков «канониров» того времени:

Удивился, когда прочитал эти слова. Он должен был быть лидером того клуба, являясь самым перспективным футболистом. Настоящий лидер никогда такого не сказал бы. Я удивлен, потому что он славный парень. Он до сих пор остается хорошим человеком, но я был удивлен. Он стал тем, кем являлся, благодаря «Арсеналу». Странно говорить, что некоторые игроки не соответствовали его уровню.