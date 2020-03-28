Суарес: «Сейчас люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу»

Форвард «Барселоны» поделился мнением о влиянии ситуации с коронавирусом на футбол.

Сейчас люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу. У меня даже не возникало мысли вернуться в Уругвай, потому что лучший способ позаботиться об уругвайцах – оставаться в своем доме в Барселоне. Я думаю о своих детях и хочу быть с ними дома. Нужно избегать контакта с другими людьми. Правительство и эксперты рекомендуют сидеть дома. Люди должны следовать этим рекомендациям.