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Суарес: «Сейчас люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу»

сегодня, 18:57

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о влиянии ситуации с коронавирусом на футбол.

Сейчас люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу. У меня даже не возникало мысли вернуться в Уругвай, потому что лучший способ позаботиться об уругвайцах – оставаться в своем доме в Барселоне. Я думаю о своих детях и хочу быть с ними дома. Нужно избегать контакта с другими людьми. Правительство и эксперты рекомендуют сидеть дома. Люди должны следовать этим рекомендациям.

Ранее стало известно, что Суарес помог жителям Уругвая во время эпидемии коронавируса.

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