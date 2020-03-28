ГлавнаяНовости

Милевский: «Странно, что в Белоруссии продолжают проводить матчи»

сегодня, 19:24

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о решении не прекращать матчи чемпионата Белоруссии на фоне угрозы распространения коронавируса. Чемпионат Белоруссии — единственный турнир в Европе, который не был прерван из-за пандемии.

Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии про Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело.

Все новости
Огбонна: «Англия недооценила проблему коронавируса, смеясь над Италией»
Сегодня, 20:13 Комментарии0
Степанович: «Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!»
Сегодня, 20:13 Комментарии0
Кака: «Очень грустно видеть Роналдиньо в таком положении»
Сегодня, 19:57 Комментарии1
Каррагер: «Насмешки над тренерами отвратительны и позорны»
Сегодня, 19:46 Комментарии1
Санья: «Фабрегас не был примером для подражания в „Арсенале“»
Сегодня, 19:27 Комментарии1
Защитник Настич: «Для БАТЭ наступило время настоящего теста»
Сегодня, 19:12 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:15
Лукашенко на весь мир заявил, что в Белоруссии короновирус тракторами лечат и водкой.
мангo
мангo
сегодня в 19:30
этот уже забил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100