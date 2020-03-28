Милевский: «Странно, что в Белоруссии продолжают проводить матчи»

Нападающий брестского «Динамо» поделился мнением о решении не прекращать матчи чемпионата Белоруссии на фоне угрозы распространения коронавируса. Чемпионат Белоруссии — единственный турнир в Европе, который не был прерван из-за пандемии.

Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии про Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело.