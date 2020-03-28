Защитник Настич: «Для БАТЭ наступило время настоящего теста»

Защитник БАТЭ прокомментировал поражение борисовчан в матче 2-го тура чемпионата Беларуси против «Славии»:

Для БАТЭ поражение — катастрофа, а когда случаются два подряд... Честно говоря, тяжело по горячим следам объяснить, в чем причина. Но, думаю, очевидно: нам не хватает мотивированности. В кубковом четвертьфинале выглядели в данном отношении куда лучше, поскольку сражались с минским «Динамо». Вывод понятен: должны против любого соперника действовать с одинаковой мобилизованностью, агрессией!

Каждому необходимо разобраться в себе. Сейчас для нас время настоящего теста. Если сделаем правильные выводы, еще крепче сплотимся, то, не сомневаюсь, с честью выйдем из положения.

Сегодня результат мог быть иным. До перерыва мы играли неплохо, активно. Но хозяева, считай, первым же ударом сравняли счет. Затем мы пропустили еще один необязательный гол. И должным образом не среагировали. Не сумели прибавить в движении, не демонстрировали желаемой нацеленности на чужие ворота, не оказывали на мозырян критического давления.