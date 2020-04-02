Де Брюйне высказался об идее досрочного завершения розыгрыша АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в беседе с газетой Het Laatste Nieuws заявил, что нынешний розыгрыш английской Премьер-Лиги следует окончательно остановить, если это поможет избежать проблем в следующем сезоне.
У нас нет столь длительного летнего перерыва, чтобы мы могли уместить в него все матчи. Было бы жаль завершить всё досрочно после столь хорошего сезона, но если такое решение поможет избежать проблем в следующем сезоне, его нужно принять.
Отметим, что ранее АПЛ, как и большинство других европейских чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.