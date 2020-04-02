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Де Брюйне высказался об идее досрочного завершения розыгрыша АПЛ

сегодня, 17:32

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в беседе с газетой Het Laatste Nieuws заявил, что нынешний розыгрыш английской Премьер-Лиги следует окончательно остановить, если это поможет избежать проблем в следующем сезоне.

У нас нет столь длительного летнего перерыва, чтобы мы могли уместить в него все матчи. Было бы жаль завершить всё досрочно после столь хорошего сезона, но если такое решение поможет избежать проблем в следующем сезоне, его нужно принять.    

Отметим, что ранее АПЛ, как и большинство других европейских чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 17:34
рационально и безопасно, о продолжении только в мечтах...
xan3s2_gw88z
xan3s2_gw88z
сегодня в 17:33
Нужно завершать.
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