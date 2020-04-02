Де Брюйне высказался об идее досрочного завершения розыгрыша АПЛ

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сегодня, 17:32

Полузащитник «Манчестер Сити» в беседе с газетой Het Laatste Nieuws заявил, что нынешний розыгрыш английской Премьер-Лиги следует окончательно остановить, если это поможет избежать проблем в следующем сезоне.

У нас нет столь длительного летнего перерыва, чтобы мы могли уместить в него все матчи. Было бы жаль завершить всё досрочно после столь хорошего сезона, но если такое решение поможет избежать проблем в следующем сезоне, его нужно принять.