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«Сассуоло» поддержал возобновление сезона в Италии

сегодня, 13:39

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневалли в интервью Rai Sport прокомментировал возможное возобновление сезона в Италии 20 мая

У нас всегда была четкая позиция: нужно завершить чемпионат. Я думаю, что это будет справедливо для всех. 

Но нам нужно следить за здоровьем, что очень важно, если будут тренировки. А еще важно закончить чемпионат, чтобы не навредить следующему сезону. 

Но даже если условия заставят нас завершить кампанию в конце июня или в начале июля, я все же считаю правильным завершить сезон.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:42
Не самый плохой для них сезон.
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