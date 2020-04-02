«Сассуоло» поддержал возобновление сезона в Италии

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневалли в интервью Rai Sport прокомментировал возможное возобновление сезона в Италии 20 мая.

У нас всегда была четкая позиция: нужно завершить чемпионат. Я думаю, что это будет справедливо для всех.

Но нам нужно следить за здоровьем, что очень важно, если будут тренировки. А еще важно закончить чемпионат, чтобы не навредить следующему сезону.

Но даже если условия заставят нас завершить кампанию в конце июня или в начале июля, я все же считаю правильным завершить сезон.