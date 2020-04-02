Монтелла сравнил Дель Пьеро с Тотти

Бывший итальянский футболист попытался сравнить двух легенд футбола — и .

Кто из них лучше? Хороший вопрос. Мне выпала честь играть с Тотти в середине его в карьеры на протяжении 7-8 лет. Дель Пьеро я знал меньше, мы встречались с ним в сборной, конкурировали за позицию на поле. За эти годы Тотти стал центральным нападающим, а Дель Пьеро стал прекрасной «десяткой», который очень много забивал.