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Монтелла сравнил Дель Пьеро с Тотти

сегодня, 16:45

Бывший итальянский футболист Винченцо Монтелла попытался сравнить двух легенд футбола — Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти

Кто из них лучше? Хороший вопрос. Мне выпала честь играть с Тотти в середине его в карьеры на протяжении 7-8 лет. Дель Пьеро я знал меньше, мы встречались с ним в сборной, конкурировали за позицию на поле. За эти годы Тотти стал центральным нападающим, а Дель Пьеро стал прекрасной «десяткой», который очень много забивал.

Напомним, что недавно Монтелла был уволен из «Фиорентины»

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:21
Оба неплохи.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:06
как сказал сам Тотти, я король Рима,а Дель Пьеро король Италии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:55
Дель Пьер суперлегенда!
drug01
drug01
сегодня в 16:50
Почему???
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