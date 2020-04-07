Бабангида: «Если бы Роналду был африканцем, уже давно завершил бы карьеру»

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сегодня, 10:55

Бывший нападающий сборной Нигерии Тиджани Бабангида порассуждал о проблемах африканских игроков.

Думаю, все дело в менталитете. Многие африканцы после огромных зарплат расслабляются и чувствуют себя вальяжно.

Посмотрите, как усердно работает Роналду даже в 35 лет. Если бы он был африканцем, то уже давно перестал бы играть.

В футболе нужно бить рекорды, играть за наследие, о котором будут помнить даже после окончания твоей карьеры. Африканцам это неинтересно, они играют ради денег. Заработав определенную сумму, мы чувствуем себя так, будто всего достигли.