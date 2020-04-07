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Бабангида: «Если бы Роналду был африканцем, уже давно завершил бы карьеру»

сегодня, 10:55

Бывший нападающий сборной Нигерии Тиджани Бабангида порассуждал о проблемах африканских игроков.

Думаю, все дело в менталитете. Многие африканцы после огромных зарплат расслабляются и чувствуют себя вальяжно.

Посмотрите, как усердно работает Роналду даже в 35 лет. Если бы он был африканцем, то уже давно перестал бы играть.

В футболе нужно бить рекорды, играть за наследие, о котором будут помнить даже после окончания твоей карьеры. Африканцам это неинтересно, они играют ради денег. Заработав определенную сумму, мы чувствуем себя так, будто всего достигли.

Игроки, выросшие в Европе, у которых было все необходимое – другой случай. Наши таланты вышли из бедности. Поэтому когда с кем-то заключают большой контракт, приоритеты меняются и мотивация умирает. Это очень прискорбно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:06
злые расисты подкупили бедного парня ...
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 11:51
Ещё негры любят свой возраст скрывать
Filosofo
Filosofo
сегодня в 11:32
Попахивает расизмом)
рус фан
рус фан
сегодня в 11:24
Бабангида хороший был игрок в Аяксе, быстрый и настырный.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:16
Ха! Почти как наши!!!!!!!!!!!!!!!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:14
российские игроки похожи на африканских
drug01
drug01
сегодня в 11:01
Надо проверить!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:59
бабангида то он всё знает)))
shlomo
shlomo
сегодня в 10:56
Все может быть
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