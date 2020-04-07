Бабангида: «Если бы Роналду был африканцем, уже давно завершил бы карьеру»

Бывший нападающий сборной Нигерии Тиджани Бабангида порассуждал о проблемах африканских игроков.
Думаю, все дело в менталитете. Многие африканцы после огромных зарплат расслабляются и чувствуют себя вальяжно.
Посмотрите, как усердно работает Роналду даже в 35 лет. Если бы он был африканцем, то уже давно перестал бы играть.
В футболе нужно бить рекорды, играть за наследие, о котором будут помнить даже после окончания твоей карьеры. Африканцам это неинтересно, они играют ради денег. Заработав определенную сумму, мы чувствуем себя так, будто всего достигли.
Игроки, выросшие в Европе, у которых было все необходимое – другой случай. Наши таланты вышли из бедности. Поэтому когда с кем-то заключают большой контракт, приоритеты меняются и мотивация умирает. Это очень прискорбно.