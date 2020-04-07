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Коммиссо: «Мы собираемся сделать крупнейший спортивный центр в Италии»

сегодня, 10:39

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо рассказал о развитии своего клуба.

Мы начали с покупки «Фиорентины». Затем мы купили землю, чтобы сделать крупнейший спортивный центр в Италии. 

Если нам позволят построить стадион, то через три-четыре года мы увидим «Фиорентину», которую бы желал видеть я.

Требуется доход, чтобы тратить деньги, чтобы получать лучших игроков в мире. Если мы посмотрим на последние данные, то увидим, что наш клуб находится на двадцать первом месте в этом списке. 

Ранее Рокко Коммиссо поделился мнением об обстановке в Италии из-за эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:58
Сейчас не время строить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:47
надо вернуться к основам!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:41
Долго будут ждать.
cska minus
cska minus
сегодня в 10:40, ред.
Все помнят как Юве украл чемпионство у Фиорентины.
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