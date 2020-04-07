Коммиссо: «Мы собираемся сделать крупнейший спортивный центр в Италии»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо рассказал о развитии своего клуба.

Мы начали с покупки «Фиорентины». Затем мы купили землю, чтобы сделать крупнейший спортивный центр в Италии.

Если нам позволят построить стадион, то через три-четыре года мы увидим «Фиорентину», которую бы желал видеть я.

Требуется доход, чтобы тратить деньги, чтобы получать лучших игроков в мире. Если мы посмотрим на последние данные, то увидим, что наш клуб находится на двадцать первом месте в этом списке.