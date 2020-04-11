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Тикнизян: «Я отнесся с пониманием к предложению о снижении зарплаты»

сегодня, 13:31

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян, выступающий на правах аренды за «Авангард», рассказал про сокращение зарплаты в команде.

Ничуть не жалею, что перешел в «Авангард». Быть частью основной команды ЦСКА, безусловно, нечто особенное в плане тренировок, атмосферы, внимания болельщиков, но наступил возраст, когда крайне важно стабильно получать игровую практику. Ради этого я и поехал в Курск. Мы хорошо провели сборы, однако, до остановки сезона успели провести только две официальные игры.

Снижение зарплаты? Внутри команды мы обсуждали эту ситуацию, и капитан Денис Синяев выступил с инициативой пойти на такой шаг. Я отнесся с пониманием и поддержал его. Хоть зарплаты у нас не такие большие, как в Премьер-Лиге, но очевидно, что из-за приостановки сезона всем клубам будет нелегко с точки зрения финансов. Так что эта временная мера выглядит абсолютно оправданной.

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 15:43
Слабо верится.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил КЭТиК
сегодня в 14:55
Надо бы спросить у тех кто на МРОТе сидит.
Они в заложниках у 76% простых людей) Лишь бы хватало на гречку, не потревожить грозный кремль итд.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:39
Все идут на этот трудный, но необходимый шаг.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:32
Надо бы спросить у тех кто на МРОТе сидит.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:32
достойно, что с пониманием.
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