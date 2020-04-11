Тикнизян: «Я отнесся с пониманием к предложению о снижении зарплаты»

Полузащитник ЦСКА , выступающий на правах аренды за «Авангард», рассказал про сокращение зарплаты в команде.

Ничуть не жалею, что перешел в «Авангард». Быть частью основной команды ЦСКА , безусловно, нечто особенное в плане тренировок, атмосферы, внимания болельщиков, но наступил возраст, когда крайне важно стабильно получать игровую практику. Ради этого я и поехал в Курск. Мы хорошо провели сборы, однако, до остановки сезона успели провести только две официальные игры.

Снижение зарплаты? Внутри команды мы обсуждали эту ситуацию, и капитан Денис Синяев выступил с инициативой пойти на такой шаг. Я отнесся с пониманием и поддержал его. Хоть зарплаты у нас не такие большие, как в Премьер-Лиге, но очевидно, что из-за приостановки сезона всем клубам будет нелегко с точки зрения финансов. Так что эта временная мера выглядит абсолютно оправданной.