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Шунин: «Открываешь утром окно, а перед домом Волга»

сегодня, 12:35

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как проводит время в самоизоляции. 

На днях у меня спрашивали про мое любимое место отдыха. Это Конаково. Когда есть пара выходных, еду из Москвы в Тверскую область. Здесь у меня дача на берегу Волги. Это место, где можно отвлечься и ни о чем не думать. Люди, с которыми я тут общаюсь, ничего не знают о футболе — им не важно, как мы вчера сыграли, сколько у нас очков и на каком мы месте. Иногда реально нужно перезагрузиться. Открываешь утром окно, а перед домом Волга... Карантин провожу я тоже здесь. Утром — пробежка на свежем воздухе, народу вокруг — никого.

Ранее Шунин рассказал о своих тренировках.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:16
Хороший пример для многих футболистов!!!! А некоторые проводят иначе...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:43
в регионах не любят футбол??))) прячешься за 3-х метровым забором чтобы ни кто не видел)))
Valeron112
Valeron112
сегодня в 12:42
Шунин: «Открываешь утром окно, а перед домом Волга»- В полном составе тренируется.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 12:36
красота неописуемая, завидую
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