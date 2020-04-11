Бывший врач «Спартака»: «Обливания и чеснок против коронавируса не помогут»

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков рассказал о средствах, которые точно не помогут в борьбе с коронавирусом.

Вирус не увидишь, не услышишь, не пощупаешь руками. Один кашляющий больной человек может заразить людей в радиусе четырёх-пяти метров. Даже если у человека хороший иммунитет, никто не может гарантировать ему, что вирус пройдёт мимо.

От коронавируса спастись можно только самоизоляцией. И никакие опрыскивания, обливания, чеснок и имбирь здесь не помогут.