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Бывший врач «Спартака»: «Обливания и чеснок против коронавируса не помогут»

сегодня, 00:16

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков рассказал о средствах, которые точно не помогут в борьбе с коронавирусом.

Вирус не увидишь, не услышишь, не пощупаешь руками. Один кашляющий больной человек может заразить людей в радиусе четырёх-пяти метров. Даже если у человека хороший иммунитет, никто не может гарантировать ему, что вирус пройдёт мимо.

От коронавируса спастись можно только самоизоляцией. И никакие опрыскивания, обливания, чеснок и имбирь здесь не помогут.

Тем временем «Спартак» предложил болельщикам выбрать, с кем бы они провели карантин.

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сегодня в 01:39
Нужно пить самогонку четвертями, короновирус задохнется и подохнет.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 01:17
Всё по-делу сказал!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 01:15
Чеснок никогда лишним не будет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:38
вот спартак как всегда всё знает ))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:19
водка помогает.
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Comdiv
сегодня в 00:19
Это точно, как лимоны и имбирь.
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