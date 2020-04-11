Санкт-Петербург не намерен отказываться от проведения матчей Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей Евро-2020 и уже уведомили об этом РФС и УЕФА.
Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.
Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА.
Ранее стало известно, что УЕФА может сократить число городов на Евро-2020.
Пипец. Соревнование ради соревнования, а питерским бабушкам опять комуналку повысят.
Пипец. Соревнование ради соревнования, а питерским бабушкам опять комуналку повысят.