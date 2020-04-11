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Санкт-Петербург не намерен отказываться от проведения матчей Евро-2020

сегодня, 09:24

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей Евро-2020 и уже уведомили об этом РФС и УЕФА

Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении.

Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА.

Ранее стало известно, что УЕФА может сократить число городов на Евро-2020.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:01
И кто приедет смотреть эти матчи ?
Пипец. Соревнование ради соревнования, а питерским бабушкам опять комуналку повысят.
Brugzash
Brugzash ответил cska vperiod
сегодня в 10:35
Промышленность зарабатывает на маникенах.
А Гинер на карманах граждан.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:09
а кто ожидал отказа? всё будет как нужно!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:40
Не логично отказываться сейчас, когда все на год сдвинулось.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:38
Грудь вперёд, ногу вперёд, руки в бок, в общем понтанулись.
cska vperiod
cska vperiod ответил Brugzash
сегодня в 09:35
Хорошо, когда есть где и зрителей не 100 человек.
Промышленность зарабатывает на маникенах.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:33
И не надо!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:31
Питербург не сократят.
Brugzash
Brugzash ответил cska vperiod
сегодня в 09:31
Идею Гены хотят воплотить в жизнь, сами с собой проведут чемпионат.
Хорошо, когда есть где и зрителей не 100 человек.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:30
Идею Гены хотят воплотить в жизнь, сами с собой проведут чемпионат.
Cap700
Cap700
сегодня в 09:28
Средства потрачены, стадион лучший в Европе.
Karabal
Karabal
сегодня в 09:24
С какой стати, лучшего места для проведения не найти.
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