Санкт-Петербург не намерен отказываться от проведения матчей Евро-2020

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сегодня, 09:24

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей Евро-2020 и уже уведомили об этом РФС и УЕФА .

Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении. Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА .