«Лейпциг» назвал цену на Упамекано

Руководство «Реала» продолжает интересоваться защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано, пишет AS.
Немецкий клуб хочет выручить за своего футболиста 45 млн евро. Ранее ходили слухи, что на игрока претендует «Манчестер Сити».
Руководство «Реала» продолжает интересоваться защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано, пишет AS.
Немецкий клуб хочет выручить за своего футболиста 45 млн евро. Ранее ходили слухи, что на игрока претендует «Манчестер Сити».
(понятно, что трансфермаркет это не аксиома). Просто частенько больше просят. А так футбольный мир конечно уже достаточно времени, как слетел с катушек в плане цен на футболистов.
(понятно, что трансфермаркет это не аксиома). Просто частенько больше просят. А так футбольный мир конечно уже достаточно времени, как слетел с катушек в плане цен на футболистов.