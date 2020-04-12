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«Лейпциг» назвал цену на Упамекано

сегодня, 18:24

Руководство «Реала» продолжает интересоваться защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано, пишет AS.

Немецкий клуб хочет выручить за своего футболиста 45 млн евро. Ранее ходили слухи, что на игрока претендует «Манчестер Сити».

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Не спартак
Не спартак ответил Альфамен
сегодня в 19:35
Это Вы как определили?
А он вряд ли знает даже кто это.
За адекватность
За адекватность ответил Leha-ha50
сегодня в 19:30
Цены пока заоблачные , но это пока!!!
Приветствую. Глянул на трансфермаркете, он ровно столько стоит сколько просят
(понятно, что трансфермаркет это не аксиома). Просто частенько больше просят. А так футбольный мир конечно уже достаточно времени, как слетел с катушек в плане цен на футболистов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:14
Что поделаешь кому надо тот купит.
Альфамен
Альфамен ответил shlomo
сегодня в 19:03
Многовато будет
Это Вы как определили?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 18:28
Нормальный ценник!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:27
Для англичан сносная сумма.
jilbar
jilbar
сегодня в 18:26
Крутая цена, только за Шуррле можно столько отдать.
beefs
beefs
сегодня в 18:25
кому нужен не скупяться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:25
Всегда нужно делать поправку на ветер -вирус, кризис и прочие дела...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:25
Цены пока заоблачные , но это пока!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:25
с ума сошли ))с чего?
shlomo
shlomo
сегодня в 18:25
Многовато будет
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