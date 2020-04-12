«Барселона» выставила Гризманна на трансферный рынок

Сообщается, что «Барселона» выставила нападающего своей команды Антуана Гризманна на трансферный рынок.
Действующий контракт французского форварда с каталонской командой рассчитан до 2024 года. «Барса» планирует выручить с продажи 29-летнего спортсмена 120 млн евро. Не исключено, что игрок может быть использован в качестве обмена.
В качестве потенциальных покупателей выступают «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
И потеряет гном поддержку от Господя, и получит расплату за халявное счастье.
И потеряет гном поддержку от Господя, и получит расплату за халявное счастье.
Я бы Месси выставил на трансфер и пробрел Неймара чтобы он доказал,что он лучше месси и может вести команду тогда неймар получал бы каждый гол золотые мячи,чтобы доказать,кто он.
Работал бы неймар,как роналду он давно был бы в мире номер один но он не серьезный бразильский типсон
Я бы Месси выставил на трансфер и пробрел Неймара чтобы он доказал,что он лучше месси и может вести команду тогда неймар получал бы каждый гол золотые мячи,чтобы доказать,кто он.
Работал бы неймар,как роналду он давно был бы в мире номер один но он не серьезный бразильский типсон
Браво!
Браво!