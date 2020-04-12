«Барселона» выставила Гризманна на трансферный рынок

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сегодня, 16:08

Сообщается, что «Барселона» выставила нападающего своей команды на трансферный рынок.

Действующий контракт французского форварда с каталонской командой рассчитан до 2024 года. «Барса» планирует выручить с продажи 29-летнего спортсмена 120 млн евро. Не исключено, что игрок может быть использован в качестве обмена.