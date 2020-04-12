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«Барселона» выставила Гризманна на трансферный рынок

сегодня, 16:08

Сообщается, что «Барселона» выставила нападающего своей команды Антуана Гризманна на трансферный рынок. 

Действующий контракт французского форварда с каталонской командой рассчитан до 2024 года. «Барса» планирует выручить с продажи 29-летнего спортсмена 120 млн евро. Не исключено, что игрок может быть использован в качестве обмена. 

В качестве потенциальных покупателей выступают «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 18:11
Гном вместо благодарности приносит Богу вред, а ведь всевышние силы ему дали: рост, дрим-тим, трофеи, славу, звёздность.

И потеряет гном поддержку от Господя, и получит расплату за халявное счастье.
Бутсы
Бутсы
сегодня в 18:10
Выставите Блоху в свободное плавание, сколько ещё нужно лет, чтобы понять, что нынешний пенсионер по футбольным меркам уже лет как 10 тянет клуб на дно. Вилья - убрали, Анри мешал Блохе? Убрали. Ибрагимович стал забивать? Убрали. Самый переоценный футболист за всю историю футбола. В качестве компенсации отдайте ему ложку.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:10, ред.
А зачем тогда брали? Чтобы ослабить Атлетико ? В этом смысле похожи на наш Зенит. Зачем Зенит брал в свое время Домингеса, Ансальди, Бухарова, Рязанцева, Файзуллина, Нобоа, Новосельцева, Полоза, Юсупова и ще десятка полтора других? Отвечу. Это очевидно. Чтобы другим не достались и чтобы конкурента ослабить.
Ну насчет Файзулина ты зря Толя. Он то в основе зенита играл и в Сборной. До травмы. Я его хорошо помню по Нальчику. Хороший игрок но 🤕. травма.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:09
Ну и зря! Гризманн был не самым последним футболистом в Барселоне) Жаль, что Антуан загубил себе карьеру...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:06
Ну и... зениту теперь и карты в руки...)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:04
Как раз скидки пошли
Jin-Ho
Jin-Ho ответил susanin ultrazenith
сегодня в 17:56
Обменяйте на Неймара!
susanin ultrazenit, ты думаешь, что если ты поставил на мой комментарий диз лайк, то Барселона продаст Гризманна за 120 млн евро) Не продаст, дураков нет, кроме тех, кто его купил.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 17:45
И не стал Гризманн подчиняться Лионелю Месси, и получил за это ультиматумы от самого гнома.
SSPZ
SSPZ ответил Брулин
сегодня в 17:41
«Барселона» не планирует расставаться с Гризманном летом (Marca)
читай Марсу, воспринимай информацию с точностью до наоборот
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Comdiv
сегодня в 17:40
Гризманн знал куда шел и что ему там светит.
Знал бы не перешел бы.Гризман думал,что Месси с ним подружится но Месси негодяй,стал буйным,когда увидел себя разбогатевшим.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Брулин
сегодня в 17:39
«Барселона» не планирует расставаться с Гризманном летом (Marca)
Marca, mirror, dailymail - жёлтые газетки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Russiаnhammer
сегодня в 17:24
вброс для толика
Ты имеешь в виду Тимощука? А причем здесь Тимощук? Он свое дело знает - отстегивает бабло Газпрома на поддержку ВСУ, которые долбашут детей на Доньассе. Подонок тот еще этот Титмощук.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:21
это близость краха басков))))))))
Сп62
Сп62
сегодня в 17:19
Правильно говорят, что лучшее враг хорошего.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:16
Зачем его тогда покупали
Adepta
Adepta
сегодня в 17:11
Играл в нормальном клубе, куда потянуло?
112910415
112910415
сегодня в 17:09
некуда деваться-то
Comdiv
Comdiv ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:04
Издеваются над игроками открыто и коварно.Его выставили по совету Месси,так как Месси он не нравится и не дал ему раскрыться,так как по духу Гризман не неймар и не роналду,то есть слабый,боялся месси. Я бы Месси выставил на трансфер и пробрел Неймара чтобы он доказал,что он лучше месси и может вести команду тогда неймар получал бы каждый гол золотые мячи,чтобы доказать,кто он. Работал бы неймар,как роналду он давно был бы в мире номер один но он не серьезный бразильский типсон
Гризманн знал куда шел и что ему там светит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:03
Издеваются над игроками открыто и коварно.Его выставили по совету Месси,так как Месси он не нравится и не дал ему раскрыться,так как по духу Гризман не неймар и не роналду,то есть слабый,боялся месси.
Я бы Месси выставил на трансфер и пробрел Неймара чтобы он доказал,что он лучше месси и может вести команду тогда неймар получал бы каждый гол золотые мячи,чтобы доказать,кто он.
Работал бы неймар,как роналду он давно был бы в мире номер один но он не серьезный бразильский типсон
juvenale
juvenale
сегодня в 17:02
очередную звезду загубили
Nekit92
Nekit92
сегодня в 16:55
Походу меся поняла, что на фоне антона будет лишь тенью самого себя. Нашел решение проблемы ухахаха
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 16:38
Доигрался!
Браво!
VIPded
VIPded
сегодня в 16:36
Этого предателя хоть эа полтинник бы кто купил...)))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 16:36
вброс для толика
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:34
А зачем тогда брали? Чтобы ослабить Атлетико ? В этом смысле похожи на наш Зенит. Зачем Зенит брал в свое время Домингеса, Ансальди, Бухарова, Рязанцева, Файзуллина, Нобоа, Новосельцева, Полоза, Юсупова и ще десятка полтора других? Отвечу. Это очевидно. Чтобы другим не достались и чтобы конкурента ослабить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:28
Обменяйте на Неймара!
starche
starche ответил cska vperiod
сегодня в 16:27
Клуб в котором какой-то хрен похожий на лилипута и с бородкой решает всё и за всех, ничего путного быть не может.
Грубо и неумно.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 16:25
никто за него 120 лямов не даст, пусть Барса не мечтает, дураков нет
starche
starche
сегодня в 16:25
Не тянет он и на половину суммы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:21
Клуб в котором какой-то хрен похожий на лилипута и с бородкой решает всё и за всех, ничего путного быть не может.
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