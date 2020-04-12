Н'Домбеле намерен покинуть «Тоттенхэм» из-за разногласий с Моуриньо

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сегодня, 14:09

По информации французских СМИ , полузащитник «Тоттенхэма» рассматривает возможность ухода из клуба.

Сообщается, что 23-летний игрок недоволен отношением к нему со стороны главного тренера Жозе Моуриньо, а также проведением тренировок в нарушение режима карантина.

Напомним, что Тангай перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» прошлым летом за 60 млн евро. В текущем сезоне француз сыграл в 27 матчах за «шпор», забив 2 гола и сделав 4 ассиста.