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Н'Домбеле намерен покинуть «Тоттенхэм» из-за разногласий с Моуриньо

сегодня, 14:09

По информации французских СМИ, полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле рассматривает возможность ухода из клуба.

Сообщается, что 23-летний игрок недоволен отношением к нему со стороны главного тренера Жозе Моуриньо, а также проведением тренировок в нарушение режима карантина.

Напомним, что Тангай перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» прошлым летом за 60 млн евро. В текущем сезоне француз сыграл в 27 матчах за «шпор», забив 2 гола и сделав 4 ассиста.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 14:48
мой Лион красава, за хорошую деньги продал Ндомбеле, но вот Фекира всего за 22, ох как же я в это не верю, я думаю тут что то не ладное, Лион не мог своего капитана продать за такую сумму, да и Фекира всегда звали в топ клубы а он просто в Бетис перешел, думаю тут махинация а его продали не в бетис а в Реал на сумму более 50млн точно, а в бетисе он играл как на правах аренды год а теперь он перейдет в Реал это личное мое мнение
Cap700
Cap700
сегодня в 14:26
Флаг в руки и вперед. Можно в спартак, там зулусов не хватает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:19
с этим трудно уживаться )) но тренера нужно слушать или уходить!)))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 14:15
Тангай из черного дембелиного семейства хочет на диван в приставку гонять и роскошно питаться.
А тут переводчик работать заставляет..)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:14
Будущее ТО обещает быть жарким!!! Будут скандалы и обиды.
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