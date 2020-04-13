Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в Португалию

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться на родину.
Правами на португальского полузащитника владеет «Интер» и игрок может стать частью сделки по переходу в миланский клуб защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи, в котором заинтересованы «интеристы». Португальский клуб давно следит за игроком и, как сообщается, Мариу является приоритетной трансферной целью «Спортинга» в грядущее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не будет выкупать Жоау Мариу за 18 миллионов евро.