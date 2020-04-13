Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в Португалию

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сегодня, 17:46

Полузащитник московского «Локомотива» может вернуться на родину.

Правами на португальского полузащитника владеет «Интер» и игрок может стать частью сделки по переходу в миланский клуб защитника лиссабонского «Спортинга» , в котором заинтересованы «интеристы». Португальский клуб давно следит за игроком и, как сообщается, Мариу является приоритетной трансферной целью «Спортинга» в грядущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не будет выкупать Жоау Мариу за 18 миллионов евро.