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Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в Португалию

сегодня, 17:46

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться на родину.

Правами на португальского полузащитника владеет «Интер» и игрок может стать частью сделки по переходу в миланский клуб защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи, в котором заинтересованы «интеристы». Португальский клуб давно следит за игроком и, как сообщается, Мариу является приоритетной трансферной целью «Спортинга» в грядущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не будет выкупать Жоау Мариу за 18 миллионов евро.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:50
на сегодня это наверное непомерно для локо
Брулин
Брулин
сегодня в 17:56
Жаль, хороший игрок, толковый, еще один минус всей РФПЛ
shlomo
shlomo
сегодня в 17:47
Это если по обоюдному согласию...
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