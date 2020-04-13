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Хакими еще не определился со своим будущим

сегодня, 17:30

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», еще не принял решение относительно своего будущего, ведь в услугах марокканского защитника заинтересованы английские топ-клубы.

Кому бы это не понравилось? Я горжусь тем, что делаю. В июне мне придется принять решение, и это станет большим шагом в моей карьере. Теоретически мой контракт истекает в июне, после чего я должен вернуться в Мадрид. У меня еще не было контактов с клубом, но я думаю, что мы вскоре поговорим, чтобы понять, что для меня будет лучше.

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Все комментарии
Cap700
Cap700
сегодня в 17:30
Скоро определится, это несложно.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 17:30
пора определяться, нечего тянуть
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