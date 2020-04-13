Хакими еще не определился со своим будущим

Защитник мадридского «Реала» , выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», еще не принял решение относительно своего будущего, ведь в услугах марокканского защитника заинтересованы английские топ-клубы.

Кому бы это не понравилось? Я горжусь тем, что делаю. В июне мне придется принять решение, и это станет большим шагом в моей карьере. Теоретически мой контракт истекает в июне, после чего я должен вернуться в Мадрид. У меня еще не было контактов с клубом, но я думаю, что мы вскоре поговорим, чтобы понять, что для меня будет лучше.