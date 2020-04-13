«Зенит» хочет приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

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сегодня, 14:40

По информации Tuttomercatoweb, «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Ювентуса» .

Источник сообщает, что 25-летний итальянец потерял место в составе и спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, имеющий связи в туринском клубе, уже контактировал с представителями игрока насчет возможности трансфера.

Также известно, что «Зенит» может предложить Ругани 3-летний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год, включая бонусы.

Напомним, что Ругани стал одним из первых футболистов, кто заразился коронавирусом.