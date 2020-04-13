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«Зенит» хочет приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

сегодня, 14:40

По информации Tuttomercatoweb, «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Источник сообщает, что 25-летний итальянец потерял место в составе и спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, имеющий связи в туринском клубе, уже контактировал с представителями игрока насчет возможности трансфера.

Также известно, что «Зенит» может предложить Ругани 3-летний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год, включая бонусы. 

Напомним, что Ругани стал одним из первых футболистов, кто заразился коронавирусом.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:26
Ну если только будет распродажа
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:21
зентит возьмёт))он всё берёт что совет директоров скажет)))
Legend 6
Legend 6 ответил andreika20133
сегодня в 15:19
Иванович собирается уходить и это уже давно известно. Маммана защитник не самый надёжный да и ротация должна быть.
Не думаю что Иванович уйдёт после этого сезона.
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 15:14
РИБАЛТА УЖЕ ПОКУПАЛ ИГРОКА ЮВЕНТУСА!
И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТО????
НО ГЛАВНОЕ В ЭТОЙ УТКЕ, ТАК ЭТО - И С Т О Ч Н И К!!!!!!!!
СЛАВА БОГУ ИТАЛИЯ ОЖИВАЕТ!!!!
andreika20133
andreika20133 ответил Legend 6
сегодня в 15:09
Маммана, Ракицкий, Иванович и Ругани? Зенит решил играть в 4 центральных защитника?
Иванович собирается уходить и это уже давно известно. Маммана защитник не самый надёжный да и ротация должна быть.
drug01
drug01
сегодня в 15:08
Зенит готов сейчас всех взять....про запас!
AgentART
AgentART ответил makkie
сегодня в 15:05, ред.
Каждое окно пытаются купить, и каждый раз безуспешно. Дайте Ивановичу с Ракицким на пенсию заработать :)
Вам ли об этом рассуждать, купите еще одного Шуррле или Пэдру.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 15:04
Защитники Зениту не особо нужны.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 14:54
Зачем???
Вместо кого???
Есть Ракицкий, Иванович, в конце концов и Маммана должен выздороветь!!!
makkie
makkie
сегодня в 14:46
Каждое окно пытаются купить, и каждый раз безуспешно.
Дайте Ивановичу с Ракицким на пенсию заработать :)
CPS
CPS
сегодня в 14:43
Не нужно Зениту такого.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:42
Маммана, Ракицкий, Иванович и Ругани? Зенит решил играть в 4 центральных защитника?
drug01
drug01
сегодня в 14:41
очень хорошо прямо
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