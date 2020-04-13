«Зенит» хочет приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

По информации Tuttomercatoweb, «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Источник сообщает, что 25-летний итальянец потерял место в составе и спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, имеющий связи в туринском клубе, уже контактировал с представителями игрока насчет возможности трансфера.
Также известно, что «Зенит» может предложить Ругани 3-летний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год, включая бонусы.
Напомним, что Ругани стал одним из первых футболистов, кто заразился коронавирусом.
И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТО????
НО ГЛАВНОЕ В ЭТОЙ УТКЕ, ТАК ЭТО - И С Т О Ч Н И К!!!!!!!!
СЛАВА БОГУ ИТАЛИЯ ОЖИВАЕТ!!!!
И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТО????
НО ГЛАВНОЕ В ЭТОЙ УТКЕ, ТАК ЭТО - И С Т О Ч Н И К!!!!!!!!
СЛАВА БОГУ ИТАЛИЯ ОЖИВАЕТ!!!!
Вместо кого???
Есть Ракицкий, Иванович, в конце концов и Маммана должен выздороветь!!!
Вместо кого???
Есть Ракицкий, Иванович, в конце концов и Маммана должен выздороветь!!!
Дайте Ивановичу с Ракицким на пенсию заработать :)
Дайте Ивановичу с Ракицким на пенсию заработать :)