ГлавнаяНовости

Экс-игрок «Рубина» Жонатас сообщил, что вылечился от коронавируса

сегодня, 01:21

Нападающий «Эльче» Жонатас, ранее выступавший за «Рубин», сообщил о том, что вылечился от коронавирусной инфекции.

Я выздоровел и сейчас снова чувствую себя на все сто, но я по-прежнему не знаю, как и где я мог заразиться.

Всё началось с общего недомогания, а также лихорадки и кашля. У меня так сильно болела голова, что сначала я подумал, что это мигрень. С учётом всех симптомов врач клуба предложил сдать тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Я не мог тренироваться, чувствовал себя очень слабым. Однажды чуть не потерял сознание в душе. Я никогда не испытывал такой боли как в этот раз и совсем обессилел. К счастью, я уже могу снова тренироваться, чувствую себя хорошо и не могу дождаться возвращения на поле.

Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность — это безусловный приоритет, поэтому давайте все будем соблюдать правила и надеяться на лучшее. Вместе мы справимся с этой ситуацией.

Все новости
ОфициальноМатюиди и Ругани вылечились от коронавируса
Вчера, 16:13 Комментарии9
Феллаини выписан из больницы после диагноза «коронавирус»
14 апреля Комментарии9
Тосун: «Буду восстанавливаться ещё 6-7 месяцев»
12 апреля Комментарии10
Азар практически восстановился от травмы и будет готов играть в конце мая
07 апреля Комментарии7
Толиссо травмировался на первой тренировке «Баварии» после паузы
07 апреля Комментарии1
Три игрока «Фиорентины» благополучно переболели коронавирусом
05 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:06
Ну, и молодец.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:32
Это радует.
Всем здоровья и терпения!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 01:26
Повезло очень, здоровья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100