Экс-игрок «Рубина» Жонатас сообщил, что вылечился от коронавируса

Нападающий «Эльче» Жонатас, ранее выступавший за «Рубин», сообщил о том, что вылечился от коронавирусной инфекции.

Я выздоровел и сейчас снова чувствую себя на все сто, но я по-прежнему не знаю, как и где я мог заразиться.

Всё началось с общего недомогания, а также лихорадки и кашля. У меня так сильно болела голова, что сначала я подумал, что это мигрень. С учётом всех симптомов врач клуба предложил сдать тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Я не мог тренироваться, чувствовал себя очень слабым. Однажды чуть не потерял сознание в душе. Я никогда не испытывал такой боли как в этот раз и совсем обессилел. К счастью, я уже могу снова тренироваться, чувствую себя хорошо и не могу дождаться возвращения на поле.

Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность — это безусловный приоритет, поэтому давайте все будем соблюдать правила и надеяться на лучшее. Вместе мы справимся с этой ситуацией.