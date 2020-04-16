Брейтуэйт: «Самый быстрый игрок „Барселоны“? Вы с ним говорите»

Нападающий «Барселоны» ответил на вопросы болельщиков.

— Вы бы хотели стать легендой в «Барселоне»?

— Конечно, да.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— В футболе – Роналдо. Вне футбола – Мохаммед Али.

— Любимый стадион?

— Это легко, мой друг. «Камп Ноу».

— Любимый момент из истории «Барселоны»?

— Их так много. Но я отлично помню, как Андрес Иньеста сравнял счёт в матче с «Челси» в 2009 году.

— Самый быстрый игрок «Барселоны»?

— Вы сейчас с ним разговариваете.