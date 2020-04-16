Брейтуэйт: «Самый быстрый игрок „Барселоны“? Вы с ним говорите»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт ответил на вопросы болельщиков.
— Вы бы хотели стать легендой в «Барселоне»?
— Конечно, да.
— Кто был вашим кумиром в детстве?
— В футболе – Роналдо. Вне футбола – Мохаммед Али.
— Любимый стадион?
— Это легко, мой друг. «Камп Ноу».
— Любимый момент из истории «Барселоны»?
— Их так много. Но я отлично помню, как Андрес Иньеста сравнял счёт в матче с «Челси» в 2009 году.
— Самый быстрый игрок «Барселоны»?
— Вы сейчас с ним разговариваете.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» летом намерена расстаться с рядом футболистов, в числе которых есть и Брейтуэйт.