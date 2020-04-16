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Брейтуэйт: «Самый быстрый игрок „Барселоны“? Вы с ним говорите»

сегодня, 04:45

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт ответил на вопросы болельщиков.

— Вы бы хотели стать легендой в «Барселоне»?

— Конечно, да.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— В футболе – Роналдо. Вне футбола – Мохаммед Али.

— Любимый стадион?

— Это легко, мой друг. «Камп Ноу».

— Любимый момент из истории «Барселоны»?

— Их так много. Но я отлично помню, как Андрес Иньеста сравнял счёт в матче с «Челси» в 2009 году.

— Самый быстрый игрок «Барселоны»?

— Вы сейчас с ним разговариваете.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» летом намерена расстаться с рядом футболистов, в числе которых есть и Брейтуэйт.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 05:52
скромный малый)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:21
Многие хотят стать легендой Барселоны, но не у всех это получается.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:14
Самый быстрый игрок"Барселоны"не самый ловкий .
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