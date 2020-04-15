Защитник киевского «Динамо»: «Не согласился бы на переход в „Барселону“»

Защитник киевского «Динамо» заявил, что еще не готов к переходу в европейский клуб.

В каком клубе хотел бы играть через пять лет? Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но на данный момент хочу закрепиться в «Динамо», набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать.

Играть в основе «Динамо» либо быть запасным в «Барселоне»? Конечно, в основном составе «Динамо»! Даже если бы «Барселона» сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы тяжело, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с «Динамо». Терпение и труд все перетрут.