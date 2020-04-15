ГлавнаяНовости

Защитник киевского «Динамо»: «Не согласился бы на переход в „Барселону“»

сегодня, 16:33

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов заявил, что еще не готов к переходу в европейский клуб.

В каком клубе хотел бы играть через пять лет? Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но на данный момент хочу закрепиться в «Динамо», набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать. 

Играть в основе «Динамо» либо быть запасным в «Барселоне»? Конечно, в основном составе «Динамо»! Даже если бы «Барселона» сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы тяжело, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с «Динамо». Терпение и труд все перетрут. 

Недавно полузащитник «Динамо» Бенито заявил, что киевляне сильнее «Зенита».

Все новости
Райт: «Анри был Майклом Джорданом футбола»
Сегодня, 17:14 Комментарии6
Сетьен: «Хотел бы показать трофей Лиги чемпионов своим коровам»
Сегодня, 16:41 Комментарии12
Хави: «„Реал“ силён даже без Роналду»
Сегодня, 16:22 Комментарии9
Агент: «„Наполи“ высоко оценивает Фараони»
Сегодня, 15:13 Комментарии2
Брат Месси: «Правда в том, что Лео может играть где угодно»
Сегодня, 14:41 Комментарии29
Каррагер: «Пандемия может помешать трансферу Вернера в „Ливерпуль“»
Сегодня, 14:14 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Трубадур
Трубадур
сегодня в 17:59
Таких, как он очень много. Многие не хотят в Барселону.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:47
Если силенок нет, то действительно не надо.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:34
в киеве остаться твоя главная задача))
BarSlona
BarSlona
сегодня в 17:33
Ты кто такой? Давай до свиданья
beefs
beefs
сегодня в 17:29
верно говорит, для Барсы еще не дорос
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:18
Заголовок и реальность переврали полностью.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 16:52
Барселона таких не приглашает, как правило, вот Чалова давно ждут, а его цска не отпускает, говорят самый ценный игрок.
drug01
drug01
сегодня в 16:51
Видно он так любит свою команду!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:41
Бы, бы, бы ......они то и мешают.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:38
Не пригласят его, но мыслит здраво..
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:38
Содержание статьи отличается от заголовка кардинально. Игрок говорит что хочет играть в основе своего клуба чем сидеть на лавке в топовом. И это вполне здравое объяснение
The Method Man
The Method Man
сегодня в 16:38
Немного не такой посыл
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:37
Ну это дежурное интервью про бла-бла-бла.
drug01
drug01
сегодня в 16:34
нельзя так думать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100