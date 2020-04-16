Бускетс: «Возобновить чемпионат Испании будет нелегко»

Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о возможном возобновлении матчей чемпионата Испании.

Постепенно мы сможем начать тренироваться, следуя протоколу и не пересекаясь со своими одноклубниками. Придётся принимать душ дома. Но я думаю, что возобновить чемпионат будет нелегко.

Предлагаемый календарь, на мой взгляд, является слишком плотным. Я не думаю, что это можно будет воплотить в жизнь. Это станет проблемой.