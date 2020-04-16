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Бускетс: «Возобновить чемпионат Испании будет нелегко»

сегодня, 04:10

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о возможном возобновлении матчей чемпионата Испании.

Постепенно мы сможем начать тренироваться, следуя протоколу и не пересекаясь со своими одноклубниками. Придётся принимать душ дома. Но я думаю, что возобновить чемпионат будет нелегко.

Предлагаемый календарь, на мой взгляд, является слишком плотным. Я не думаю, что это можно будет воплотить в жизнь. Это станет проблемой.

Ранее сообщалось о том, что испанскую Примеру могут возобновить 5 июня.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:25
Трудно пока что то предполагать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:13
Всё короновирус виноват
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