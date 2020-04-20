Санчо согласовал контракт с МЮ

По информации источника, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что теперь «красные дьяволы» сделают предложение немецкому клубу по переходу игрока. Ожидается, что это будет рекордный трансфер по сумме в истории АПЛ.
Ранее появилась информация, что Санчо готов перейти в МЮ, если клуб попадет в ЛЧ на следующий сезон.
Интересно, что он говорил, когда Клопп только набирал состав для Ливерпуля.
Интересно, что он говорил, когда Клопп только набирал состав для Ливерпуля.