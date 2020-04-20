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Санчо согласовал контракт с МЮ

20 апреля 2020, 08:46

По информации источника, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что теперь «красные дьяволы» сделают предложение немецкому клубу по переходу игрока. Ожидается, что это будет рекордный трансфер по сумме в истории АПЛ.

Ранее появилась информация, что Санчо готов перейти в МЮ, если клуб попадет в ЛЧ на следующий сезон.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Levadia (раскрыть)
21 апреля в 06:32
Это я не правильно выразился,наобарот,финансово МЮ сильнее
Levadia
Levadia ответ Альфамен (раскрыть)
20 апреля в 21:55
С чего это у МЮ хуже с деньгами,чем у Боруссии?
Альфамен
Альфамен ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
20 апреля в 21:27
Вы однобоко мыслите,тут вопрос не только в МЮ и АПЛ,но ещё и из какого именно клуба они переходят.И Санче в данном случае лучший пример,ну вот скажите чем сейчас МЮ в АПЛ хуже чем Боруссия в БЛ???Только деньгами!!!Ну да МЮ клуб с более известным именем,ну например Милан,по своему имени тоже топ,но почему то туда никто не идёт.
Альфамен
Альфамен ответ cevin cigan (раскрыть)
20 апреля в 21:22
Причем тут то,что Санче не 90 лет???Неудача МЮ временная???Ага,после ухода Ферги началась,сколько уже,лет 8 длится???Будут бороться за чемпионство,МЮ????Ну не знаю,только если этот кризис как-то сломает МС и Ливерпуль.В другом случае МЮ и близко не понюхает эту борьбу
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
20 апреля в 13:47
Клопп так сильно не тратился
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответ cevin cigan (раскрыть)
20 апреля в 12:16
есть еще здравые люди, которые умеют мыслить. А то вон ниже говорят, что в МЮ переходят только из-за бабла.. В АПЛ, в МЮ и из-за бабла!)
Интересно, что он говорил, когда Клопп только набирал состав для Ливерпуля.
cevin cigan
cevin cigan ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
20 апреля в 10:02
Да ладно,Санчо же не 90 лет,да и у Ман Юнайтед это временная неудача.В следующем сезоне за чемпионство будут бороться(хорошая у них банда собирается,ещё и с баблом проблем нет!)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
20 апреля в 08:52
МЮ теперь только деньгами может заманить, раз уж будет делать рекордное предложение Боруссии. Да и самому Санчо какой резон переходить из команды-участницы ЛЧ в команду-участницу ЛЕ? Только ради денег.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 08:47
А у этого зарплата растет.
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