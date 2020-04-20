Санчо согласовал контракт с МЮ

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20 апреля 2020, 08:46

По информации источника, полузащитник дортмундской «Боруссии» согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что теперь «красные дьяволы» сделают предложение немецкому клубу по переходу игрока. Ожидается, что это будет рекордный трансфер по сумме в истории АПЛ .