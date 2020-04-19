«Реал» намерен устроить летнюю распродажу и заработать 100 млн евро

Мадридский «Реал» готов устроить летнюю распродажу.
«Сливочные» готовы расстаться с целым рядом исполнителей. В числе главных претендентов на уход из клуба называют Гарета Бэйла (около 32 млн евро) и Хамеса Родригеса (32 млн). Также, мадридский клуб хочет выставить на продажу Альваро Одриосолу (16 млн), Лукаса Васкеса (16 млн), Мариано Диаса (13 млн) и Начо (12 млн). На продаже этих футболистов «Реал» намерен заработать около 121 млн евро.
Кроме того, это позволит «Реалу» сэкономить примерно 75 млн евро на зарплатах. Однако, главной проблемой может послужить то, что Бэйл не захочет покидать мадридский клуб.
Или как обычно,лишь бы в "лужу пукнуть"!!!
Или как обычно,лишь бы в "лужу пукнуть"!!!