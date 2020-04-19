ГлавнаяНовости

«Реал» намерен устроить летнюю распродажу и заработать 100 млн евро

19 апреля 2020, 23:55

Мадридский «Реал» готов устроить летнюю распродажу.

«Сливочные» готовы расстаться с целым рядом исполнителей. В числе главных претендентов на уход из клуба называют Гарета Бэйла (около 32 млн евро) и Хамеса Родригеса (32 млн). Также, мадридский клуб хочет выставить на продажу Альваро Одриосолу (16 млн), Лукаса Васкеса (16 млн), Мариано Диаса (13 млн) и Начо (12 млн). На продаже этих футболистов «Реал» намерен заработать около 121 млн евро. 

Кроме того, это позволит «Реалу» сэкономить примерно 75 млн евро на зарплатах. Однако, главной проблемой может послужить то, что Бэйл не захочет покидать мадридский клуб.

Все новости
Слухи«Наполи» может подписать Умтити
Сегодня, 00:18 Комментарии5
СлухиГетце может перейти в «Лацио»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича
Вчера, 22:07 Комментарии10
Слухи«Наполи» назвал цену на Руиса
Вчера, 20:35 Комментарии8
СлухиВернер перейдёт в «Ливерпуль», если за него заплатят сумму отступных
Вчера, 20:35 Комментарии10
СлухиМертенс может перейти в «Атлетико»
Вчера, 19:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ cska vperiod (раскрыть)
20 апреля в 21:35
Я не понимаю,ну если Вы не разбираетесь в футболистах,зачем вообще что-то писать?Кто из перечисленных пенсионер???
Или как обычно,лишь бы в "лужу пукнуть"!!!
Valeleo
Valeleo
20 апреля в 19:42
Давно пора.
Ruslan3132
Ruslan3132
20 апреля в 12:39
Начо че продавать. Молча сидит на скамейке, может закрыть в случае форс-мажора любую дырку в защите. Еще на годик-другой можно было бы оставить
galem72
galem72
20 апреля в 11:42
Распродажа — звучит интересно. Выставят свой товар перед стадионом в строй, повесят ценники и будут зазывать покупателей. ))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 09:47
Продадут на 1000,а купят на 200
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 09:16
не будет распродажи))
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 07:18
Врядли удастся на этих пенсионерах заработать такие деньги.
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 04:41
Бэйла и за эти деньги никто не купит.
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 00:02
Много сейчас не заработаешь.
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 00:01
Хотеть заработать, это не значит, что заработают. Коронавирус расставил свои приоритеты в финансовых вопросах..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100