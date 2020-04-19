«Реал» намерен устроить летнюю распродажу и заработать 100 млн евро

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19 апреля 2020, 23:55

Мадридский «Реал» готов устроить летнюю распродажу.

«Сливочные» готовы расстаться с целым рядом исполнителей. В числе главных претендентов на уход из клуба называют (около 32 млн евро) и (32 млн). Также, мадридский клуб хочет выставить на продажу (16 млн), (16 млн), (13 млн) и Начо (12 млн). На продаже этих футболистов «Реал» намерен заработать около 121 млн евро.

Кроме того, это позволит «Реалу» сэкономить примерно 75 млн евро на зарплатах. Однако, главной проблемой может послужить то, что Бэйл не захочет покидать мадридский клуб.