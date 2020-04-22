Кавани может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

«Ньюкасл» может усилиться форвардом «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани. Контракт игрока с парижанами истекает по завершении сезона. Не исключено, что нападающий пополнит состав «сорок» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на ESPN.
Инвесторы из Саудовской Аравии, заинтересованные в приобретении «Ньюкасла», уже контактировали с агентом Кавани, чтобы обсудить потенциальный переход игрока.
Отметим, ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды.