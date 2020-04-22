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Кавани может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

22 апреля 2020, 11:27

«Ньюкасл» может усилиться форвардом «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани. Контракт игрока с парижанами истекает по завершении сезона. Не исключено, что нападающий пополнит состав «сорок» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Инвесторы из Саудовской Аравии, заинтересованные в приобретении «Ньюкасла», уже контактировали с агентом Кавани, чтобы обсудить потенциальный переход игрока.  

Отметим, ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:23
есть у него ещё пара лет поиграть!
VIPded
VIPded
22 апреля в 12:05
Еще могёт...)))
drug01
drug01
22 апреля в 11:40
Ох эти слухи с самого утра!
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 11:34
Хороший трансфер для Ньюкасла
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