Кавани может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

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22 апреля 2020, 11:27

«Ньюкасл» может усилиться форвардом «Пари Сен-Жермен» . Контракт игрока с парижанами истекает по завершении сезона. Не исключено, что нападающий пополнит состав «сорок» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Инвесторы из Саудовской Аравии, заинтересованные в приобретении «Ньюкасла», уже контактировали с агентом Кавани, чтобы обсудить потенциальный переход игрока.

Отметим, ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Барселоны» , выступающим за «Баварию» на правах аренды.