Коутиньо может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. Вскоре «сороки» могут перейти под контроль инвестиционной группы из Саудовской Аравии. В случае приобретения «Ньюкасла» этими инвесторами, клуб может купить Коутиньо у «Барсы», сообщает источник со ссылкой на бразильское издание Metropoles.
По слухам, на Коутиньо также претендует «Челси». Сообщалось, что лондонцы начали переговоры по игроку.
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