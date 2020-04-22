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Коутиньо может перейти в «Ньюкасл»

22 апреля 2020, 10:41

«Ньюкасл» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. Вскоре «сороки» могут перейти под контроль инвестиционной группы из Саудовской Аравии. В случае приобретения «Ньюкасла» этими инвесторами, клуб может купить Коутиньо у «Барсы», сообщает источник со ссылкой на бразильское издание Metropoles.

По слухам, на Коутиньо также претендует «Челси». Сообщалось, что лондонцы начали переговоры по игроку.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 12:01
посмотрим) но не думаю что чем то удивят)))
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 11:30
Кого там еще туда засватают?Роналду или Мбаппуна?)))
112910415
112910415
22 апреля в 10:52
ай-ай-ай !
из бедного клуба - в богатый ...
VIPded
VIPded
22 апреля в 10:42
Новый мешок начал экспансию рынка...)))
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