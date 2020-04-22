Коутиньо может перейти в «Ньюкасл»

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22 апреля 2020, 10:41

«Ньюкасл» намерен приобрести полузащитника «Барселоны» , выступающего за «Баварию» на правах аренды. Вскоре «сороки» могут перейти под контроль инвестиционной группы из Саудовской Аравии. В случае приобретения «Ньюкасла» этими инвесторами, клуб может купить Коутиньо у «Барсы», сообщает источник со ссылкой на бразильское издание Metropoles.

По слухам, на Коутиньо также претендует «Челси». Сообщалось, что лондонцы начали переговоры по игроку.