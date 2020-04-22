Юрист Икарди: «Мауро всегда хотел перейти в „Наполи“»

Элио Летерио Пино, юрист нападающего ПСЖ , рассказал, что аргентинский форвард готов перейти в «Наполи».

Аурелио де Лаурентис всегда хотел подписать Икарди. Ванда – агент Мауро, она заботится о его интересах. Я хорошо знаю Икарди, он для меня как сын. Ему всегда был интересен вариант с «Наполи».

В прошлом у него был маленький конфликт с Диего Марадоной, но Икарди прекрасно знает историю клуба. Неаполь – город кумира всех аргентинцев.

«Наполи» мог бы стать отличным клубом для расцвета Икарди. Для этого нет никаких преград.