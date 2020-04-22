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Юрист Икарди: «Мауро всегда хотел перейти в „Наполи“»

22 апреля 2020, 10:04

Элио Летерио Пино, юрист нападающего ПСЖ Мауро Икарди, рассказал, что аргентинский форвард готов перейти в «Наполи».

Аурелио де Лаурентис всегда хотел подписать Икарди. Ванда – агент Мауро, она заботится о его интересах.  Я хорошо знаю Икарди, он для меня как сын. Ему всегда был интересен вариант с «Наполи».

В прошлом у него был маленький конфликт с Диего Марадоной, но Икарди прекрасно знает историю клуба. Неаполь – город кумира всех аргентинцев.

«Наполи» мог бы стать отличным клубом для расцвета Икарди. Для этого нет никаких преград.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 апреля в 10:51
важнее понимать, чего хочет его жена
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 10:24
и это с детства за него болеет и всегда мечтал там играть))))
shlomo
shlomo
22 апреля в 10:05
Если хочет то договаривайтесь
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