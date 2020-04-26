Жота: «Я верю в то, что сезон в Премьер-Лиге можно доиграть»

Форвард «Вулверхэмптона» Диого Жота заявил, что верит в возобновление нынешнего розыгрыша АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса. По словам игрока, не нужно смотреть на пример других европейских стран, решивших завершить сезон досрочно.
Я верю в то, что сезон в Премьер-Лиге можно доиграть. Нам не нужно смотреть на другие страны. Каждая страна имеет свои проблемы и должна справляться с ними индивидуально.
Отметим, что ранее Жота высказался о возможном признании «Ливерпуля» чемпионом Англии в том случае, если сезон в АПЛ не будет доигран.