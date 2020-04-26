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Жота: «Я верю в то, что сезон в Премьер-Лиге можно доиграть»

вчера, 19:35

Форвард «Вулверхэмптона» Диого Жота заявил, что верит в возобновление нынешнего розыгрыша АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса. По словам игрока, не нужно смотреть на пример других европейских стран, решивших завершить сезон досрочно.     

Я верю в то, что сезон в Премьер-Лиге можно доиграть. Нам не нужно смотреть на другие страны. Каждая страна имеет свои проблемы и должна справляться с ними индивидуально.      

Отметим, что ранее Жота высказался о возможном признании «Ливерпуля» чемпионом Англии в том случае, если сезон в АПЛ не будет доигран.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
вчера в 20:21
Сейчас трудно во что-то верить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:07
Можно доиграть, но доиграют не все.
Медив
Медив
вчера в 19:47
Да и так норм. Манки пусть лучше оплатят хороших судей для УЕФА против шейхов
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:43
Благодарю......наверное просчитался....:(((
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:38
многие верят))
beefs
beefs
вчера в 19:36
и нам бы хотелось
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