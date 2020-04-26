Жота: «Я верю в то, что сезон в Премьер-Лиге можно доиграть»

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вчера, 19:35

Форвард «Вулверхэмптона» заявил, что верит в возобновление нынешнего розыгрыша АПЛ , приостановленного из-за пандемии коронавируса. По словам игрока, не нужно смотреть на пример других европейских стран, решивших завершить сезон досрочно.

Я верю в то, что сезон в Премьер-Лиге можно доиграть. Нам не нужно смотреть на другие страны. Каждая страна имеет свои проблемы и должна справляться с ними индивидуально.