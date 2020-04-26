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Ндиди: «У меня все в порядке в „Лестере“, мне не нужно никуда уходить»

вчера, 19:15

Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди в общении с ESPN прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб.    

Мы играем хорошо, и я наслаждаюсь жизнью здесь. У меня все еще есть контракт с «Лестером». Я учусь и пытаюсь улучшаться каждый день. У меня все в порядке здесь, так что мне не нужно никуда уходить.         

Отметим, по слухам, в приобретении Ндиди заинтересован «Манчестер Юнайтед».  

Ранее о намерении остаться в «Лестере» заявил еще один полузащитник команды  — Джеймс Мэддисон.

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Все комментарии
CPS
CPS
вчера в 21:59
Это же хорошо.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:45
ну и к чему разговор раз тебе нравится то играй!!
Foxes
Foxes
вчера в 20:42
Вот и оставайся!
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:33
Добрый вечер.
Очки начисляются не чаще, чем один раз в час.
Предыдущий коммент был написан и начислены очки, как за первый в 18:19.
Этот коммент написан в 19:18.
Так что вы поторопились буквально на пару минут ;)
shlomo
shlomo
вчера в 19:28
Уважаемая администрация!.....почему не зачислены бонусы за первый комментарий....https://www.soccer.ru/news/1179283/ndidi-vilfrid-lester-siti?from=tab..... в принципе не криминально, но у меня "фиксированная ставка"....
shlomo
shlomo
вчера в 19:18
В чём проблема...оставайся
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