Ндиди: «У меня все в порядке в „Лестере“, мне не нужно никуда уходить»

Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди в общении с ESPN прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб.
Мы играем хорошо, и я наслаждаюсь жизнью здесь. У меня все еще есть контракт с «Лестером». Я учусь и пытаюсь улучшаться каждый день. У меня все в порядке здесь, так что мне не нужно никуда уходить.
Отметим, по слухам, в приобретении Ндиди заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Ранее о намерении остаться в «Лестере» заявил еще один полузащитник команды — Джеймс Мэддисон.
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Очки начисляются не чаще, чем один раз в час.
Предыдущий коммент был написан и начислены очки, как за первый в 18:19.
Этот коммент написан в 19:18.
Так что вы поторопились буквально на пару минут ;)