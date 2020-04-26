Ндиди: «У меня все в порядке в „Лестере“, мне не нужно никуда уходить»

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вчера, 19:15

Полузащитник «Лестера» в общении с ESPN прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб.

Мы играем хорошо, и я наслаждаюсь жизнью здесь. У меня все еще есть контракт с «Лестером». Я учусь и пытаюсь улучшаться каждый день. У меня все в порядке здесь, так что мне не нужно никуда уходить.

Отметим, по слухам, в приобретении Ндиди заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Ранее о намерении остаться в «Лестере» заявил еще один полузащитник команды — Джеймс Мэддисон.