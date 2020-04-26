Льорис: «Ежедневно общаться с Моуриньо — это привилегия»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в разговоре с Eurosport поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.
Он великолепен. Он личность. Конечно, через СМИ вы можете иметь предвзятые идеи о нем, но когда ты общаешься с ним ежедневно, в тренировочном центре, думаю, это привилегия.
Отметим, что ранее о Моуриньо высказался защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис.
PS а в следующем сезоне его будут дружно сливать)))) потому что своей особенностью моуриньо всех за.пип пип)))))
PS а в следующем сезоне его будут дружно сливать)))) потому что своей особенностью моуриньо всех за.пип пип)))))