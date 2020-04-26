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Льорис: «Ежедневно общаться с Моуриньо — это привилегия»

вчера, 17:33

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис в разговоре с Eurosport поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.

Он великолепен. Он личность. Конечно, через СМИ вы можете иметь предвзятые идеи о нем, но когда ты общаешься с ним ежедневно, в тренировочном центре, думаю, это привилегия.

Отметим, что ранее о Моуриньо высказался защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис.

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DXTK
DXTK
вчера в 20:22
Моуриньо видно уже стал клубным психологом раз к нему все обращаются. Не подлизал переводчику не попал в команду.

PS а в следующем сезоне его будут дружно сливать)))) потому что своей особенностью моуриньо всех за.пип пип)))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:42
пользуйся пока бесплатно))
ДСА
ДСА
вчера в 18:55
Хорошая привелегия, и постепенное погружение вниз.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:51, ред.
Уго очевидно не собирается наступать на грабли прибившие Икера.
SSPZ
SSPZ
вчера в 17:54
Кому привилегия, кому, как наказание)
Арслан Булатуков
Арслан Булатуков
вчера в 17:52
Сколько он им заплатил?
Valeleo
Valeleo
вчера в 17:42
Для кого как.
beefs
beefs
вчера в 17:34
это что о новое
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