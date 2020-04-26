Льорис: «Ежедневно общаться с Моуриньо — это привилегия»

Вратарь «Тоттенхэма» в разговоре с Eurosport поделился мнением о главном тренере «шпор» .

Он великолепен. Он личность. Конечно, через СМИ вы можете иметь предвзятые идеи о нем, но когда ты общаешься с ним ежедневно, в тренировочном центре, думаю, это привилегия.