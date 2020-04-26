Ломбертс назвал самого сумасшедшего игрока «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс назвал самого сумасшедшего партнера по петербургскому клубу.
Самый лучший игрок? Если говорить про сборную Бельгии, то это Кевин Де Брюйне и Эден Азар. В «Зените» — Андрей Аршавин и Мигель Данни.
Самый сумасшедший? Сразу же вспоминается вратарь Гленн Вербаухеде. Этот парень скрасил мою молодость. А в «Зените» Фернандо Риксен был хорош. Он делал почти все, что было запрещено. Алкоголь, женщины, кокаин. Его поймали на допинг-тесте, и тогда для него все закончилось с «Зенитом».
Напомним, что Фернандо Риксен в прошлом году ушел из мира.