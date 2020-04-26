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Ломбертс назвал самого сумасшедшего игрока «Зенита»

вчера, 15:47

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс назвал самого сумасшедшего партнера по петербургскому клубу. 

Самый лучший игрок? Если говорить про сборную Бельгии, то это Кевин Де Брюйне и Эден Азар. В «Зените» — Андрей Аршавин и Мигель Данни.

Самый сумасшедший? Сразу же вспоминается вратарь Гленн Вербаухеде. Этот парень скрасил мою молодость. А в «Зените» Фернандо Риксен был хорош. Он делал почти все, что было запрещено. Алкоголь, женщины, кокаин. Его поймали на допинг-тесте, и тогда для него все закончилось с «Зенитом».

Напомним, что Фернандо Риксен в прошлом году ушел из мира

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Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:05
Земля пухом Фернандо.
beefs
beefs
вчера в 16:21
ну, этого и следовало ожидать
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 15:56
А все остальные-лимонад,мужчины,"звёздочка"?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:55
ему виднее))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ CPS (раскрыть)
вчера в 15:51
Сумасшедший игрок не значит хороший игрок. Но и не плохой тоже...
CPS
CPS
вчера в 15:48
Это не показатель хорошего игрока. Чем кончилось все знают.
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
Я пожалуй соглашусь
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