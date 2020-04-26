Ломбертс назвал самого сумасшедшего игрока «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» назвал самого сумасшедшего партнера по петербургскому клубу.

Самый лучший игрок? Если говорить про сборную Бельгии, то это Кевин Де Брюйне и Эден Азар. В «Зените» — Андрей Аршавин и Мигель Данни.

Самый сумасшедший? Сразу же вспоминается вратарь Гленн Вербаухеде. Этот парень скрасил мою молодость. А в «Зените» Фернандо Риксен был хорош. Он делал почти все, что было запрещено. Алкоголь, женщины, кокаин. Его поймали на допинг-тесте, и тогда для него все закончилось с «Зенитом».