Щесны: «Венгер знает, что я постоянно курил в „Арсенале“»

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сегодня, 13:24

Голкипер «Ювентуса» рассказал о скандальном инциденте в период его выступления за «Арсенал». В 2015 году польский страж ворот после матча с «Саутгемптоном» выкурил сигарету в раздевалке клуба.

Венгер хорошо знал то, что я тогда постоянно курил. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалке. После эмоциональной встречи я выкурил одну сигарету в углу душевых. Кто-то заметил меня и сообщил об этом тренеру. Через пару дней он меня спросил об этом, и я признался в содеянном. История закончилась тем, что он оштрафовал меня. Он сказал, что мне придется некоторое время посидеть на скамейке запасных. Однако у нас не было скандалов. Я ожидал вернуться в состав через пару недель, но команда набрала форму. Давид Оспина тогда хорошо играл, поэтому я решил доказать клубу, что я лучший вратарь, и отправился в аренду.

Щесны два года был в аренде в «Роме», после чего окончательно покинул «Арсенал». В 2017-м его подписал «Ювентус». Напомним, что 30-летний поляк продлил контракт с туринцами до 2024 года.