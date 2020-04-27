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Щесны: «Венгер знает, что я постоянно курил в „Арсенале“»

сегодня, 13:24

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о скандальном инциденте в период его выступления за «Арсенал». В 2015 году польский страж ворот после матча с «Саутгемптоном» выкурил сигарету в раздевалке клуба.

Венгер хорошо знал то, что я тогда постоянно курил. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалке. После эмоциональной встречи я выкурил одну сигарету в углу душевых. Кто-то заметил меня и сообщил об этом тренеру. Через пару дней он меня спросил об этом, и я признался в содеянном. История закончилась тем, что он оштрафовал меня. Он сказал, что мне придется некоторое время посидеть на скамейке запасных. Однако у нас не было скандалов. Я ожидал вернуться в состав через пару недель, но команда набрала форму. Давид Оспина тогда хорошо играл, поэтому я решил доказать клубу, что я лучший вратарь, и отправился в аренду.

Щесны два года был в аренде в «Роме», после чего окончательно покинул «Арсенал». В 2017-м его подписал «Ювентус». Напомним, что 30-летний поляк продлил контракт с туринцами до 2024 года.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 15:29
О чем он думал, когда курил в раздевалке вообще?)
Climent
Climent
сегодня в 14:30
Вратарь не бегает много, может себе позволить.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:26
Вратарю курить можно, он мало бегает.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:01
Защита в Арсенале регулярно чудит не по-детски. Любой тут закурит))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:59
Кто то сучнул Щесны Венгеру.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 13:25
Разве можно нарушать режим?
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