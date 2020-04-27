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Куарежма: «Я хочу вернуться в „Порту“»

сегодня, 11:15

Форвард «Касымпаши» Рикарду Куарежма рассказал, что хотел бы вернуться в «Порту», за который выступал с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2015 год:

Я хочу вернуться в «Порту». Есть вероятность, что я стану свободным агентом, потому что в конце сезона заканчивается мой контракт с «Касымпашей». У нас должна была быть встреча, где мы обсудим будущее, но сейчас это невозможно из-за сложившейся ситуации. «Порту» — это «Порту». Хочу оказаться в клубе, который мне нравится, однако между нами много разногласий.

Напомним, что Куарежма выступает за «Касымпашу» с августа прошлого года.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:20
Зачем Порту 36-ти летний пенсионер.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:24
Нужно постараться.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:34
Нынешний уровень его игры вряд-ли соответствует стандартам Порту.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:31
Свободным мож и возьмёт Порту)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 11:20
Зачем уходил второй раз?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:16
Попытка не пытка , пробуй.
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