Куарежма: «Я хочу вернуться в „Порту“»

1587975329

сегодня, 11:15

Форвард «Касымпаши» рассказал, что хотел бы вернуться в «Порту», за который выступал с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2015 год:

Я хочу вернуться в «Порту». Есть вероятность, что я стану свободным агентом, потому что в конце сезона заканчивается мой контракт с «Касымпашей». У нас должна была быть встреча, где мы обсудим будущее, но сейчас это невозможно из-за сложившейся ситуации. «Порту» — это «Порту». Хочу оказаться в клубе, который мне нравится, однако между нами много разногласий.

Напомним, что Куарежма выступает за «Касымпашу» с августа прошлого года.