Носко — об интересе московского «Динамо»: «Не знаю, „утка“ это или нет»

Защитник «Энергетика-БГУ» поделился мнением об интересе московского «Динамо»:

Если честно, я и сам не знаю, что это – «утка» или нет. Со мной на связь никто из московского «Динамо» не выходил. Обращались ли в клуб, не знаю. Об этом может знать руководство, а мое дело – в футбол играть.

Сейчас мне сложно сказать. Сначала, наверное, нужно попасть в другой чемпионат, чтобы это понять. Конечно, было бы неплохо поиграть за рубежом. Если такая возможность появится, я готов принять этот вызов, ведь для этого мы и работаем.