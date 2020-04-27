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Носко — об интересе московского «Динамо»: «Не знаю, „утка“ это или нет»

сегодня, 11:46

Защитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко поделился мнением об интересе московского «Динамо»:

Если честно, я и сам не знаю, что это – «утка» или нет. Со мной на связь никто из московского «Динамо» не выходил. Обращались ли в клуб, не знаю. Об этом может знать руководство, а мое дело – в футбол играть.

Сейчас мне сложно сказать. Сначала, наверное, нужно попасть в другой чемпионат, чтобы это понять. Конечно, было бы неплохо поиграть за рубежом. Если такая возможность появится, я готов принять этот вызов, ведь для этого мы и работаем.

Конечно, меня вдохновляет переход Шкурина в ЦСКА из нашего клуба. Не только меня, но и других пацанов в «Энергетике», особенно кому сейчас 18-19 лет. Для них это отличный стимул отдаваться работе. Я не думаю, что переход в чемпионат России – это очень большой скачок. Да, уровень там повыше, чем у нас, но в то же время ребята из Беларуси туда переходят и играют.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:11
Скорее всего утка.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:33
Ничего себе уровень в России чуть, чуть повыше)))... Ну и загнул... У нас один зюба дороже всего вашего чемпионата, не говоря уже об Майкоме и "К". 😁
Adepta
Adepta
сегодня в 13:29
Скорее всего нет, сейчас внимательно следят за белорусским чемпионатом.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 12:15
Утки летают стаями, во время пандемии)
shlomo
shlomo
сегодня в 12:02
Ясно песня, что уровень выше...
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